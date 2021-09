Byla to jeho už 19. ligová branka, jen o šest méně (13) jich má po sobotě na kontě jiný obránce Radim Řezník, jenž deset minut předtím zařídil vyrovnání na 1:1.

„Choras (Tomáš Chorý) mi to tam dobře sklepl,“ pochválil spoluhráče a přiznal, že šlo o nacvičenou akci.„Když to trénujeme s Dominikem Janoškem, tak mi říká, ať si to zaseknu a dám to levou, takže to vyšlo,“ smál se Radim Řezník. „Je super, že jsem dal gól, že jsme to otočili a máme tři body,“ doplnil obránce, jenž už byl v létě na odchodu z klubu, ale nakonec i kvůli zranění Havla zůstal.

Teď hrají oba, každý na jednom kraji obrany a Řezník dal už svůj třetí gól v této sezoně, čímž vyrovnal svůj nejúspěšnější střelecký ročník 2014/2015.

„Radim je zpátky a hraje jednu z klíčových rolí v týmu. Proti Dynamu patřil k nejlepším hráčům,“ pochválil zkušeného beka televizní spolukomentátor Jan Rezek. Ale víc než osobní statistiky Řezníka těší vítězství 2:1, i když musel uznat, že se nerodilo vůbec lehce.

RADIM ŘEZNÍK vede balonZdroj: fcvp/Ladislav Nussbauer

„Věděli jsme, že to bude jiné než se Spartou. Budějovice nehrály předchozí zápasy špatně,“ tušil zkušený obránce.Přesto byli viktoriáni zaskočeni, zejména v první půli jim to na hřišti ve slavnostní atmosféře drhlo. „Chyběla nám mezihra, soupeř nás nenechal hrát, neměli jsme druhé balony, těžko jsme se tam dostávali,“ říkal Řezník.

„Proto jsem rád, že jsme to při výročí zvládli, dík patří i skvělým fanouškům,“ vzkázal Řezník divákům.A co říkal na to, že Viktoria dál vede ligu?

„Těžká utkání ještě přijdou. Je škoda, že jsme nezvládli tu Sofii, ale zase teď máme jen jeden zápas týdně, v každém musíme odvést to nejlepší, abychom se drželi nahoře,“ říkal.

Už zítra vstoupí plzeňská Viktoria do tuzemského poháru MOL Cup, přijede Příbram, hraje se od 17 hodin. „I přes pohár vede cesta do Evropy, bereme to vážně,“ doplnil Řezník.