„Těším se moc! Je to můj druhý reprezentační sraz, a hned Euro. Doufám, že se dobře připravíme,“ prohlásil na srazu v Praze záložník Pavel Šulc, který prožil fantastickou sezonu. Na jejím konci ho zvolili fanoušci v anketě Ligové fotbalové asociace Hráčem sezony.

„Hodně mě to překvapilo, ale zároveň i potěšilo. Jde o hlasování fanoušků za celou sezonu, takže si toho hodně vážím,“ uvedl fotbalista plzeňské Viktorie v rozhovoru pro klubový web. „Mám ji u televize na poličce u dalších cen, které jsem obdržel,“ potvrdil Pavel Šulc, že našel pro trofej důstojné místo v bytě.

Souboj o krále ligových střelců se slávistou Václavem Jurečkou sice nakonec o jedinou branku prohrál, ale nominace do národního týmu ho neminula. „Je to splněný sen. Víc než je nároďák ve fotbale být nemůže, takže se moc těším,“ potvrdil odchovanec Toužimi, který ještě v žákovském věku přestoupil do Viktorie Plzeň.

Nějaký čas mu trvalo, než se tady prosadil do prvního týmu, putoval po hostováních. Ale teď má za sebou fantastickou sezonu. Byl jedním z tahounů týmu trenéra Miroslava Koubka na cestě do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy i do finále tuzemského poháru MOL Cup, přesto našel na její závěr jednu kaňku. „Pořád mě mrzí prohrané pohárové finále se Spartou, ale ve fotbale musí jet člověk dál, nemůže se tím dlouho trápit,“ naznačil, že teď už má před sebou jinou metu v podobě startu na Euru v Německu.

A kdyby měl vybrat zatím nejsilnější moment této sezony?

„Asi penalty proti Servette, kdy Martin Jedlička (gólman Viktorie) předvedl skvělý výkon a poslal nás do čtvrtfinále,“ vypálil bez většího rozmýšlení Pavel Šulc. On byl naopak jedním z úspěšných penaltových exekutorů na plzeňské straně.

„Musím, ale říct, že když jsem šel na penaltu a koukl jsem na gólmana, zdál se mně obrovský. Měl jsem rozmyšleno, kam ji kopnu, ale pak už jsem se radši díval do země, abych neviděl, jak je velký,“ usmál se blonďatý záložník, který v rozhovoru reagoval i na dotaz, jestli má za sebou životní sezonu.

„Ve srovnání s těmi předchozími to byla životní sezona. Ale doufám, že bude ještě nějaká lepší. Věřím, že už ta příští,“ dodal Pavel Šulc. V ní se Viktoria představí v bojích o Evropskou ligu, ale teď zkusí zaujmout na Euru.