Soupeři zvučných jmen FC Kodaň nebo Karlsruher SC na rakouském soustředění, pražská Dukla ještě předtím, prověří fotbalisty Viktorie Plzeň během letní přípravy. Ale zajímavý zápas čeká trenéra Miroslava Koubka hned na úvod jeho třetího plzeňského angažmá.

Fotbalisté Viktorie Plzeň mají za sebou první společný trénink v přípravě na novou sezonu. | Foto: fcv

Už ve středu 21. června se od 17 hodin představí v rámci projektu Kopeme za fotbal na hřišti Slavoje Koloveč, nováčka I. A třídy. „Bereme to s plným respektem k soupeři, i když nás čeká amatérské mužstvo. Pro nás je to kvalitní tréninkový zápas,“ prohlásil po prvním plzeňském tréninku 71letý kouč Miroslav Koubek, pro něhož to bude premiéra na lavičce Viktorie.

Po úterních dvou fázích naplánoval i na dopoledne před zápasem v Kolovči svému týmu další náročný trénink. Fanoušci se pak ve středu odpoledne mohou těšit i na autogramiádu viktoriánů, kteří by měli i proti celku I. A třídy nastoupit v kompletním složení. Do boje je povede kapitán Lukáš Hejda.

První část přípravy plzeňských fotbalistů bude probíhat výhradně v domácích podmínkách. Také další zápasy sehrají na Plzeňsku – 24. června (11.00) s pražskou Duklou i 28. června s Táborskem na hřišti Senca Doubravka a 1. července ve Městě Touškov s dalším druholigovým týmem MFK Chrudim.

Tři dny poté pak Viktoria odjede na soustředění do rakouského Westendorfu, kde hráče čekají další tři přípravné zápasy se zahraničními soupeři. Po posledním duelu s FC Kodaň v Kufsteinu (14. 7.) se vracejí domů.