„V tomhle utkání nešlo ani tak o výsledek. Důležité je, že si kluci po čase zahráli fotbal a nikdo se nezranil,“ okomentoval to plzeňský asistent Pavel Horváth, jehož při rozhovoru s novináři bedlivě sledoval i hlavní trenér Michal Bílek. „Dobře si to řekl,“ pravil s úsměvem na rtu Michal Bílek, když Horváth domluvil.

Všude kolem vládla dobrá atmosféra, fanoušci se fotili s mistrovským pohárem. Viktoriáni, kteří zrovna nehráli, se jim ochotně podepisovali. „Myslím si, že když je takhle v létě prostor, není na škodu ukázat se lidem v okolí Plzně. I tady máme fanoušky, zaslouží si to,“ doplnil Pavel Horváth.

Viktoria oznámila další příchod, z Pardubic získala Brazilce Cadua

Premiérový gól v plzeňském dresu vstřelil útočník Jan Kliment, který pár minut před koncem uzavřel brankový účet zápasu na 6:0. Ještě lépe si vedl navrátilec Václav Pilař, jenž se gólově prosadil hned při prvním doteku s míčem a nakonec završil hattrick. V první půli otevřel skóre krásnou ranou z trestného kopu Pavel Bucha a ve po přestávce se trefil i Mihálik, který hlavou zvyšoval na 3:0.

„Vždycky je lepší, když se uvedete gólem. Ale jak čas běžel, už jsem myslel, že se mi to nepovede. Pár balonů tam kolem mě prolétlo, dva z nich pak Venca Pilař uklidil do sítě. Bylo vidět, že plzeňské centry zná,“ říkal po utkání Jan Kliment který nastoupil do druhé půle s kapitánskou páskou. „Jo, vyjde mi to draho,“ usmál se vytáhlý útočník.

"Bylo to o hodně rychlejší. Člověk musel být neustále ve střelu, protože kdykoliv mohla přijít nebezpečná střela," shodli se po utkání klatovští brankáři Tomáš Novák a Ondřej Valeš, který inkasoval častěji než kolega. "Tomáš je starší, vybral si první poločas," usmál se Valeš.

Viktoria Plzeň – SK Klatovy 1898 6:0

Poločas: 1:0. Branky: 17. Bucha, 46., 60. a 66. Pilař, 50. Mihálik, 87. Kliment. Rozhodčí: Hodek

Viktoria Plzeň – 1. pol.: Tvrdoň – Řezník, Hejda, Čihák, Falta – Ndiaye, Bucha – Kopic, Chorý, Mosquera – Jedlička. 2. pol.: Jedlička – Káčer, Janošek, Pernica, Holík – Sojka, Qose – Mihálik, Čermák, Pilař – Kliment.

Klatovy: Novák (46. Valeš) – Šoul, Mészáros, Jindřich Sojka, Brabec – Janda, Marek – Krejčiřík, Presl, Lukeš – Zajíček. Střídali: Valeš, Barborka, Vacek, Prančl, Aizner.

Plzeňský trenér Bílek se netají tím, že by uvítal ještě jednu posilu do útoku