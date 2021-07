„Věřím, že úspěšnějším týmem budeme my,“ vzkázal z online tiskové konferenci plzeňský kouč Michal Bílek.

Do týmu se mu vrací Lukáš Hejda, který je fit po zlomenině nosu. Dokonce je připraven nastoupil bez obličejového krytu. „Jsem rád, že je zpátky. Je to pro nás důležitý hráč,“ kvitoval trenér Viktorie návrat zkušeného stopera.

Podle informací vlastní vysílací práva domácí Dynamo Brest, ale žádná televizní stanice přenos nevyrábí, takže ani fanoušci Viktorie nebudou moct odvetu sledovat.

Jeden zraněná hráč se vám do kádru vrátil, ale sedm další stále chybí. Jak moc velká to je komplikace? Bude těžké se s tím vypořádat?

O tom je zbytečné přemýšlet. Soustředíme se na zápas, abychom ho zvládli s hráči, které tady máme k dispozici.

Máte jasno o sestavě nebo na některých postech váháte? Co Lukáš Hejda, může hrát v základní jedenáctce?

Lukáš je k dispozici, i když dva týdny nehrál. Uvidíme, jak bude vypadat, po předzápasovém tréninku se rozhodneme. Ale máme tam další varianty. Ještě nejsem úplně rozhodnutý ve středu pole a na křídlech, kde máme víc hráčů na výběr.

Určitě jste měl Brest dobře nastudovaný, ale ukázal vám první domácí zápas něco nového?

Věděli jsme, že mají velmi rychlý přechod do útoku a to se potvrdilo. Když jsme ve druhé půli upustili od naší hry a nechali jsme jim prostor, nedoráželi jsme je zodpovědně, využili toho a byli nebezpeční. To je návod do odvety. Musíme být kompaktní, nesmíme otevírat prostory. Zejména Bilenkij a Šesťjuk jsou velmi dobří útočníci.

Přesto asi budete souhlasit, že jste favority a kvalitou týmu byste měli zápas rozhodnout?

Věřím tomu. Jsem přesvědčený, že náš tým je silnější. Ale to kolikrát vůbec nerozhoduje. Důležitá je momentální připravenost, forma. Věřím však, že budeme úspěšnější. Nechceme postoupit jen z tohoto zápasu, ale naším cílem je skupina Evropské konferenční ligy. A to nám jednoznačně velí to utkání zvládnout a postoupit.

UEFA změnila pravidlo o vstřeleném gólu na hřišti soupeře, který už neplatí za dva. Může to nějak změnit taktiku?

Takhle o tom nepřemýšlím. První utkání jsme vyhráli 2:1, do odvety jdeme s cílem postoupit, aby to nebyly nervy až do konce.

Bude proto důležité být od začátku aktivní? Nehrát na remízu?

Na remízu určitě hrát nebudeme, protože nemáme z prvního zápasu takový náskok, abychom se mohli soustředit jen na defenzivu. Budeme chtít hrát jako v první půli s Brestem, být nebezpeční, vytvářet si šance, tlačit se do zakončení.

Ale ta změna asi přinese častější prodloužení nebo dokonce i penaltový rozstřel. Připravujete tým i na tuhle variantu?

Věřím tomu, že utkání zvládneme tak, abychom rozhodli v náš prospěch po 90 minutách. Ale jsme samozřejmě připravení i na variantu prodloužení nebo penalty. Kopali jsme je na tréninku. Věřím, že máme dobré střelce s pevnými nervy.

Může být vaší výhodou, že se nehraje v Brestu, ale v arménském Jerevanu?

Je to nezvyklé. Do Arménie je cesta daleká, velké teplo, v Brestu by to asi bylo jiné. Ale je to realita, budeme se muset vyrovnat s podmínkami, které tady jsou. Hraje se bez diváků, na takovém spíš tréninkovém stadionu. Ale víme, o co hrajeme, připravíme se na to.