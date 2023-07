Fotbalisty plzeňské Viktorie čeká v pátek od 18 hodin první příprava v Rakousku proti německému Hamburku.¶

Plzeňský záložník Adam Vlkanova střílí na branku při jednom z tréninků v rakouském Westendorfu. | Foto: fcv

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka ladí formu na ostré letní boje, v nichž jim kromě FORTUNA:LIGY půjde hlavně o postup do skupiny Evropské konferenční ligy, ve známém prostředí rakouských Alp. A pod zdejšími velikány sehrají dnes od 18 hodin ve Westendorfu také první přípravný zápas.

„Všichni soupeři na soustředění budou kvalitní. Ale my budeme mít po přípravě víc síly, ještě to však musíme herně vyladit,“ prohlásil ještě před odjezdem na soustředění do Rakouska plzeňský záložník Lukáš Kalvach.

Kosovský soupeř Plzně? Dvě prohry s Rumuny a řada změn v hráčském kádru

Prvním soupeřem plzeňských fotbalistů bude slavný německý klub Hamburger SV, v jehož dresu odehrál exviktorián Petr Jiráček v letech 2012 až 2015 celkem 55 zápasů. Momentálně hraje „jen“ druhou bundesligu, ale v minulosti byl hned po Bayernu Mnichov nejznámějším klubem ve svojí zemi.

Získal šest mistrovských titulů, ten poslední v roce 1983. To bylo také nejslavnější období v historii klubu, který se proslavil i na mezinárodní scéně. V roce 1977 ovládl tehdejší Pohár vítězů pohárů a šest let později vyhrál dokonce Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy mistrů.

Jenže v roce 2019 přišel pád do druhé bundesligy, ze které se slavný HSV zatím nevydrápal zpět mezi elitu.

Po minulé sezoně bojovali v baráži o nejvyšší soutěž se Stuttgartem, kterému dvakrát podlehli (0:3 a 1:3).

Trenérem Hamburku je Tim Walter, který v minulosti vedl mládežnická družstva Bayernu Mnichov.

Nigerijský střelec by měl táhnout Viktorii, průkopníkem byl jeho krajan

V přípravě se zatím HSV střetl jen s týmem z nižší německé soutěže Verden 04, který porazil 3:2. Po Plzni je ve Westendorfu prověří ještě Red Bull Salcburk (15. července). To už budou viktoriáni doma, cestou ještě hrají 14. července v Kufsteinu s FC Kodaň a předtím je prověří další německý tým Karlsruher SC (10. července).