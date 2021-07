Zatímco střed zálohy fotbalové Viktorii Plzeň proti Mladé Boleslavi nefungoval, stopeři Jakub Brabec a Luděk Pernica podali nadstandardní výkony a byli nejlepšími hráči Západočechů.

Luděk Pernica (u míče). | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

Viktoria vyhrála 2:1, Pernica byl důležitou postavou při prvním gólu Plzně. Jednatřicetiletý obránce centroval do pokutového území na volného Miroslava Káčera, který přihrával skórujícímu Beauguelovi. „Nebyl to nacvičený signál, ale spíš jsem periferně viděl, že se tam Miro pohybuje. Mára Suchý se stáhl na střed k Bogymu, Kačka dobře zpracoval balon a sklepl Bogymu, který to skvěle vyřešil,“ popsal branku na 1:0 Luděk Pernica.