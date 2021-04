Utkání začíná na populárních teplických Stínadlech od 16 hodin. A viktoriány tam čeká těžký terén a protivník, kterému jde o všechno. „Teplice hrají o život, jde jim o záchranu v lize,“ připomněl plzeňský kapitán Jakub Brabec nelichotivé postavení soupeře v ligové tabulce.

Teplice jsou po 27. kole jediné místo nad sestupovými příčkami, s náskokem pouhých čtyř bodů na šestnácté Brno. Ale také viktoriáni by své postavení v ligové soutěži rádi vylepšili. Momentálně drží páté místo. „My taky hrajeme o život, protože na podzim jsme ztratili moc bodů. Abychom se vyhoupli více nahoru, což všichni chceme a je to pro nás moc důležité, tak do toho musíme teď šlápnout,“ říká Brabec.

A vybavil si poslední vzájemný zápas venku, v němž jeho tým v Teplicích na podzim 2019 jen remizoval 1:1. „Nebyl to z naší strany úplně nejlepší výkon,“ uznal 28letý stoper Viktorie. „Věřím, že teď tam zvítězíme,“ přál si Jakub Brabec.

Stejným výsledkem pak skončila v minulé sezoně i odveta v Plzni, kde pak loni na podzim Viktoria slavila rekordní výhru 7:0. A to ještě asistent trenéra Marek Bakoš tvrdí, že teď je jeho tým v lepší formě.

„Chceme ukázat, že jsme silnější než na podzim a umíme proměňovat zajímavé šance, které nás dovedou do úspěšného konce,“ prohlásil Bakoš pro web klubu.

„Teplice jsou tým, který chce hrát kombinační fotbal. Musíme si dát pozor, abychom k tomu soupeři nedali prostor, má velmi šikovné hráče,“ upozorňoval jeden z asistentů trenéra Adriana Guľy.

„My se chceme prezentovat naším stylem a hlavně vyhrát. Pracujeme s tím každý den, každý trénink, každý zápas – hráče směrujeme k tomu, že chtějí vítězit,“ doplnil rodák z Nové Bani.

Oba celky budou kvůli čtyřem žlutým kartám postrádat po dvou hráčích. Na straně Viktorie to bude zkušený bek Limberský a slovenský záložník Káčer, u domácích pak Fortelný a stoper Gabriel, jenž v Teplicích hostuje právě z Plzně.

„Připraveni jsou další hráči, ale i možnosti způsobu hry,“ naznačil Marek Bakoš, že je v taktických záměrech realizačního týmu i změna rozestavení. „Já věřím, že se rozhodneme pro správnou variantu,“ přál si závěrem plzeňský asistent.

Liga pak pokračuje v rychlém tempu, už v sobotu do Plzně přijede Slovácko.