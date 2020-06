Teď se zase chystá na nedělní souboj na Slavii, kde nakoukl do dospělého fotbalu, aby se tam pak nedohodl a prchl do plzeňské Viktorie.

A na západě Čech teď patří ke klíčovým mužům sestavy slovenského kouče Adriana Guľy, jenž tým převzal v zimě po Pavlu Vrbovi. „Věřím si, cítím důvěru od trenéra i od kluků,“ pochvaloval si Pavel Bucha po středečním vítězství v Ostravě, na kterém se podílel proměněnou penaltou ve 32. minutě.

„Na penaltu je určeno čtyři pět hráčů. Přímo na hřišti se dohodneme mezi sebou podle toho, kdo jak se cítí,“ usmál se 22letý záložník, který pak ještě přihrál na druhý gól Kovaříkovi.

Hlavně v první půli jste aktivním presinkem donutili Baník ke ztrátám spousty míčů. To byl záměr?

Jo, s tímhle jdeme do každého zápasu. Chceme soupeře napadat a donutit ho ke ztrátám.

Byla jen škoda, že jsme některý z útoků nevyužili. Byly tam zajímavé situace, snad se z toho poučíme a příště to bude lepší.

Kromě gólu jste si připsal i asistenci, takže jste odskočil na čele produktivity ligových hráčů. Je to příjemné zjištění?

Je. Ale já to moc nesleduju, nijak se tím nezabývám. Dělám všechno pro to, abych pomohl mužstvu, aby se nám dařilo, abychom vyhrávali.

Vy osobně už hrajete několik zápasů se třemi žlutými kartami, čtvrtá by znamenala stop. Myslíte na to při zápasech? Zvlášť teď když vás čeká zápas na Slavii…

Tři žluté jsem si přinesl už z podzimu, je to nepříjemné. Ale zase nejsem takový hráč, který by vyhledával souboje. Není to můj styl hry. I když je někdy potřeba přitvrdit nebo zatáhnout za záchrannou brzdu. Musím se přiznat, že v Ostravě jsem na to dost myslel, protože na Slavii chci hrát a chci vyhrát.

Takže teď už máte v hlavě nedělní zápas s bývalým klubem?

Jasně, v kabině jsme si užili euforii. A teď už směřuje maximální koncentrace k neděli.