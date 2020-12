Zatímco vzájemná bilance je na straně Plzně, aktuální forma z posledních tří zápasů nahrává Jablonci. Viktoria prohrála ve Zlíně (0:1), remizovala v Budějovicích (0:0) a prohrála s Karvinou (0:1). Jablonec zvítězil v Liberci (3:1), ve Zlíně (2:0) a nad Bohemians (2:1). Výsledky se promítly do postavení v tabulce. Jablonec je třetí s devatenácti body, Viktoria klesla na pátou příčku (17 b.).

„Čeká nás hodně náročný soupeř. Známe sílu Jablonce, obzvlášť v jeho domácím prostředí. Podařilo se nám tam vyhrát, takže věřím, že vyhrajeme i tentokrát,“ řekl trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa.

Na jaře Viktoria v Jablonci po půli vedla 2:0. „Takový start do zápasu bychom brali i teď. Podstatný je ale nejen začátek, ale i střed a konec zápasu, protože Jablonec se nevzdával ani za nepříznivého stavu zápasu, takže jsme museli hrát až do konce,“ připomněl kouč.

Plzeň nutně potřebuje začít střílet góly, protože už tři a půl zápasu nedala branku. „Na tréninku se věnujeme tomu, abychom se zlepšili. Kluci makají, chtějí to změnit, ale podstatné je přenést to do zápasu,“ ví Guľa.

Za nepříznivou bilancí se už nechce otáčet. „Nechci se ohlížet do minulosti. Je to nepříjemná situace, ale někdy se stává. Musíme být lepší, trpělivější a hrát s lehkostí. Mužstvo umí střílet góly, máme silné a kvalitní hráče. Je třeba do zápasu vložit i emoce, abychom byli góloví. Tým na to má a věřím, že to ukáže v nejbližších zápasech,“ uvedl trenér.

Kromě výsledkové mizérie musel řešit i zacelení díry po reprezentantovi Janu Kopicovi, který si proti Karviné poranil koleno a po operaci bude několik měsíců mimo hru. „Věřím, že se brzy vrátí na hřiště a prokáže produktivitu, kterou se prezentoval v určité části sezony. Možná se do sestavy vrátí Kaymaba, máme Alvira, můžeme hrát na dva útočníky už od začátku. Doufám, že se nám Kopiho podaří nahradit,“ vysvětlil Guľa.

„Bez ohledu na kvalitu jednotlivce je pro nás důležité, abychom se vždy opírali o tým,“ dodal Adrian Guľa.

Jablonec je na opačné vlně než Viktoria a bude mít motivaci prodloužit vítěznou sérii i proti Plzni. „Motivace je v každém zápase. Ty tři kluby, Plzeň, Sparta a Slavia, se soutěži trochu vymykají složením kádrů, rozpočtem a vším okolo. Pro nás je to ale zápas jako každý jiný. Plzeň všude jezdí pro tři body, my se tomu musíme postavit čelem a snažit se, abychom zápas odehráli co nejlíp,“ řekl klubovému webu trenér Jablonce Petr Rada.

Dres Jablonce obléká exviktorián Václav Pilař, který s Viktorií vyhrál mistrovský titul a zahrál si s ní základní skupinu Ligy mistrů.

Na sobotní utkání, které začíná v 18.30 hodin, opět nesmí fanoušci. Zápas vysílá v přímém přenosu stanice O2 TV.