Po uzdravení Michaela Krmenčíka ze sestavy plzeňské Viktorie vypadl. Na podzim naskočil ve FORTUNA:LIZE do sedmi zápasů, v nichž ale nasbíral pouhých 33 minut. Trápily ho i zdravotní problémy. Ale v zimní pauze se dal dohromady a zdá se, že je zpátky v plné síle.

Elitní plzeňský útočník Michael Krmenčík navíc v zimě přestoupil do belgických Brugg a Beauguel už v přípravě naznačoval, že by mohl převzít jeho roli.

A včera v Opavě svoje střelecké představení naplno odšpuntoval, i když v závěru první půle ještě v zakončení selhal, po přestávce se dvakrát trefil hlavou.

„Je to perfektní vstup do sezony, pro mě zvlášť, protože jsem vstřelil dvě branky,“ usmíval se vytáhlý Francouz v televizním rozhovoru, před kterým přebral cenu pro nejlepšího hráče utkání.

„Během zimní přestávky jsem na sobě tvrdě pracoval,“ naznačil, že se moc chtěl poprat o místo v sestavě plzeňské Viktorie.

Ta včera na úvod jarní části i díky jeho dvěma gólům vyhrála v Opavě 3:0. Ale domácí se dlouho drželi, 55 minut viktoriáni jen těžko přehrávali defenzivu soupeře.

„Přece jen to byl první ostrý zápas. Chvilku trvalo, než si všechno sedlo a dostali jsme se do šancí. Naštěstí, jsme je i proměnili,“ pokračoval Beauguel v hodnocení vítězné jarní premiéry.

On osobně navíc splatil důvěru slovenskému kouči Adrianu Guľovi, který na něho sází jako na útočníka číslo jedna. „Takhle já to neberu, jestli jsem číslo jedna nebo dva. Je tady i Choras (Tomáš Chorý). Když jdu do zápasu, potřebuju dávat góly. Vím, že těch posledních sedm měsíců nebylo z mé strany optimálních,“ uznal 27letý francouzský fotbalista.

Teď cítí novou šanci. „Máme nového trenéra, hrajeme trochu jiný systém. Já doufám, že se nám bude dařit i nadále,“ přál si Beauguel, který včera v Opavě načal třetí desítku vstřelených branek v české lize.

Kolik jich ještě na jaře za Viktorii přidá?