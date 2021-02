Bylo to jejich druhé vítězství v řadě, navíc první venku od loňského září. A letos ještě ani jednou neinkasovali.

„Vítězství v Ostravě si nesmírně vážíme. Ale už teď víme, že ho potřebujeme příště znásobit v domácím zápase,“ připomněl plzeňský kouč Adrian Guľa, že už v sobotu začnou jeho svěřenci odvetnou část.

V Doosan Areně přivítají od 18.30 hodin Liberec.

„Pro nás je podstatné, abychom v tomhle zápase jeli zase na maximum, abychom takové výkony opakovali dlouhodobě,“ doplnil trenér Viktorie.

Trenére, asi budete souhlasit, že v Ostravě to byl váš nejlepší výkon na jaře. Jste spokojený s výsledkem, ale i s předvedenou hrou?

Ano, kluci fungovali jako tým. Kompaktnost, nasazení, to všechno tam bylo, proto dovedli zápas do vítězného konce. Jsem spokojený.

Venku jste vyhráli poprvé od září. Je to psychická vzpruha?

Bylo to podstatné z více atributů. Potřebovali jsme potvrdit tvrdou práci z tréninkového procesu, protože kluci makají, šlapou naplno. Ale snahu musíme potvrdit výsledky. Nejlepší na získání sebevědomí je, když vyhráváte. Proto jsem rád za kluky, že jsme to zvládli, aby se přesvědčili, že směr, kterým jdeme, je správný. Za týden zase budeme hladoví.

Letos jste ještě neinkasovali. Je právě tohle největší změna oproti podzimu?

Ono je to jedno s druhým. Věděli jsme, že v defenzivě máme citlivá místa. Nešlo jen o obranné řady, ale o kompaktnost celého mužstva. Teď jsme v tomhle směru důslednější, zodpovědnější. Ale musíme také v útočné fázi proměňovat šance, v Ostravě se to povedlo. Kluci byli vytrvalí a šli za vítězstvím od první minuty. I když to nevyšlo v první půli, drželi se plánu, zvyšovali intenzitu a vystupňovali tempo. To bylo podstatné, protože Baník je nepříjemný soupeř.

Nakolik byla důležitá právě ta vámi zmíněná trpělivost? Kalkulovali jste trochu i s tím, že Baník může být po náročnějším programu ve druhé půli unavenější?

Myslím, že kluci to toho šlápli od začátku zápasu. Potřebovali jsme, aby zažili na vlastní kůži, že není dobré ustupovat ze zápasového rytmu a naopak přidali.

Střelecky se prosadil Zdeněk Ondrášek, který skóroval poprvé od zápasu se Spartou. Nakolik je důležité, že se trefil právě on?

Je to důležité i kvůli němu samotnému a potřebuje v tom pokračovat. Každý den na sobě neuvěřitelně maká. Když mužstvo bude šlapat, jsem přesvědčený, že z toho bude těžit i on a my budeme vyhrávat.