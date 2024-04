Fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí ve čtvrtek od 18.45 hodin na věhlasném Stadio Artemio Franchi k odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti domácímu ACF Fiorentina. Z úvodního zápasu v Doosan Areně si přivezli nadějnou bezbrankovou remízu.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek pohodlně usedl do křesla v barvách Fiorentiny a odpovídal na dotazy českých i italských novinářů. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Už samotný postup mezi nejlepších osm celků Evropské konferenční ligy je nejvíc, čeho viktoriáni dosáhli. Ale bezbrankový domácí zápas jim dává naději tohle maximum ještě posunout.

„Účast ve čtvrtfinále evropského poháru je významná událost pro celý český fotbal. Jen Slavia byla v roce 1996 dál,“ připomněl na středeční tiskové konferenci ve Florencii plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Ale my ještě nemáme dokončenou práci, pokusíme se to dotáhnout k postupu, jestli se to povede…,“ nechal trenér Viktorie otevřenou odpověď.

V Itálii nemůže počítat jen s marody Durosinmim se Sýkorou i hráči, kteří nejsou na soupisce pro Evropu (Souaré, Metsoko, Havel).

Naopak Jirka i Mosquera už byli ve výpravě. Do sestavy už se můžou vrátit i Dweh a Kopic, kteří v Plzni stáli kvůli karetnímu trestu.

„Není možné výrazně změnit sestavu. Dejme tomu, že na dvou třech postech váhám,“ naznačil Koubek s tím, že neočekává ani příliš odlišný průběh oproti prvnímu zápasu: „Fiorentina je známá výrazným držením míče. My bychom potřebovali být nebezpečnější v útočné fázi.“

Plzeňské fotbalisty se vydala podpořit přímo do Itálie zhruba tisícovka fanoušků, někteří z nich byli na místě už včera. „Letěli jsme do Říma a odtud rychlovlakem na místo,“ hlásil Daniel, když 24 hodin před zápasem postával u Stadio Artemio Franchi.

Svému klubu věří.

Sázkové kanceláře favorizují Fiorentinu. „Plzeň je v laufu, ale ve Florencii bude outsiderem,“ nadepsala tiskovou zprávu například Fortuna s tím, že na její postup do semifinále (5:1) směřují jen dvě procenta všech vkladů. Podobně je tomu i jinde.

Někteří bývalí fotbalisté nejsou až tak rezolutní. „Vidím to padesát na padesát,“ říkal v rozhovoru pro Deník exviktorián Jaroslav Šedivec, který se po kariéře usadil v Itálii, kde žije už přes 20 let.

„Síla kádru se samozřejmě nedá porovnat, ale Viktorka klidně může postoupit,“ prohlásil Luboš Kubík, který byl prvním Čechem ve službách Fiorentiny, takže sérii bedlivě sleduje. V Plzni se byl před týdnem podívat osobně, s italským klubem po nástupu amerických majitelů už žádné užší vazby nemá.

Odveta čtvrtfinále Evropské konferenční ligy začíná od 18.45 hodin na legendárním Stadio Artemio Franchi, kde hrála česká reprezentace dva zápasy na mistrovství světa 1990. Zdejší stánek, na kterém už si viktoriáni vpodvečer před historickým zápasem zatrénovali, se od té doby příliš nezměnil.

Ujfaluši vzpomíná na Itálii a klaní se Plzni: Byla to fantazie. Proč netrénuje?

Atypický je tím, že většina tribun není zastřešená. To proto, že ve Florencii prý málokdy prší. Středeční odpoledne bylo výjimkou, chvilku po příletu do Pisy plzeňskou výpravu svlažil déšť.

Mimochodem Češi tenkrát ve Florencii vyhráli nad Spojenými státy i Rakouskem. Vítězství potřebují k postupu i viktoriáni, i kdyby mělo být až v prodloužení nebo dokonce po penaltách.