Jak snášíte tvrdou zimní přípravu trenéra Bílka?

Pro mě je v ní nečekaně moc běhání, nohy nám tužší.

Tréninky jsou tvrdší než v Bohemce nebo Příbrami?

Je to náročné, v životě jsem asi takovou přípravu nezažil. Ale peru se s tím snad dobře, je to zase něco nového. Přijdu domů a spím. (úsměv)

Zdroj: Youtube

V čem je to náročnější?

Běhalo se i v klubech, kde jsem byl předtím. Ale jen tak nějak sporadicky, decentně. Tady máme výběh každé odpoledne, je to náročné. Nečekal jsem to a jsem překvapený. Bojuji s tím, ale v pohodě, i když je to těžké.

Hned jste také dostal kapitánskou pásku…

(usměje se) To je klasika, aby kluci ode mě mohli chtít nějaké peníze do kasy, čekal jsem to.

Jak se vám zamlouval výkon v prvním zápase po zimní pauze?

Pocity mám dobré. Vidím, že je ve Viktorce velká kvalita a konkurence. Ale s klukama jsme si sedli, na hřišti i v kabině, zatím jsem spokojený.

Sám jste zmínil kvalitu plzeňského kádru. Jak vidíte svoji pozici v týmu?

Těžko říci, nevidím trenérovi do hlavy. Ale já udělám maximum pro to, abych se dostal do základní jedenáctky. Potom už to bude na trenérovi, jak se rozhodne.

I ta konkurence vás nutí na sobě tvrdě pracovat?

Když přijdete na trénink, každý maká na sto procent, aby se dostal do sestavy. Já také budu makat na sto deset procent a uvidíme.

Proti Petřínu jste hrál podhrotového útočníka. Je to pozice, kde byste chtěl hrát?

Tam se cítím nejlépe. Ale jak jsem mluvil s trenérem Bílkem, tak říkal, že mám výhodu, že můžu hrát víc postů. Záleží, jakou formaci v daném zápase určí, já jsem ochotný nastoupit kdekoliv, hlavně že budu hrát.

Musel jste se přizpůsobovat stylu hry Plzně?

S tím nebyl žádný větší problém.

Berete angažmá ve Viktorii jako odměnu za vydařený podzim?

Určitě. Ale také jako motivaci do příštích let. Uvidíme, co přinese budoucnost.

Když se vám ozvala, měl jste hned jasno, že kývnete?

Byla to pro mě jednoznačná volba. Viktorka bojuje poslední roky o titul, o evropské poháry, moc jsem nepřemýšlel a jsem šel po tom.

