Příběh plzeňského Šulce. Jak se ze spalovače šancí stal elitní kanonýr

V utkání se Slováckem už to vypadalo na remízu 2:2, ale v nastaveném čase zaúřadoval Pavel Šulc. Proměněnou penaltou a gólem do prázdné branky po sólu z poloviny hřišti zkompletoval hattrick. Zařídil tak vítězství plzeňské Viktorie 4:2.

Plzeňský mladíček se navíc s 18 vstřelenými brankami vyhoupl do čela tabulky ligových kanonýrů, protože následné derby pražských S skončilo bez branek, má tři kola před koncem FORTUNA:LIGY náskok dvou gólů na slávistu Václava Jurečku.

„Jsem za to hrozně šťastný,“ usmíval se 23letý plzeňský fotbalista Pavel Šulc, když přišel mezi novináře. Teď se zdá jako téměř neuvěřitelné, že měl kdysi pověst spalovače šancí. Stálé místo v sestavě Viktorie neměl, chodil po hostováních – Jihlava, Opava, České Budějovice a naposledy Jablonec. Už tam se střelecky chytil a svůj talent naplno rozvinul poté, co se v létě vrátil do Plzně.

„Občas si říkám, kde se to ve mně bere. Mám i štěstí. Třeba dneska, při prvním gólu se to ke mně odrazí a dávám to do prázdné brány, při třetím běžím sám z půlky na prázdnou branku,“ kroutil Šulc hlavou, jako by stále nemohl uvěřit. Ale pak už přece jen odpověděl racionálněji. „Možná se mi vrací práce v tréninku, kdy se snažím dohrát každou situaci, dát pokaždé gól,“ říkal mladík.

Tréninkovou píli Pavla Šulce potvrdil o chvilku později i plzeňský trenér. „Mám velikou radost, zaslouží si to,“ reagoval Miroslav Koubek, který vyzdvihl, jak se ke střelecké potenci Pavla Šulce staví jeho spoluhráči, kteří se upřímně radovali z každého jeho gólu. „Ocenil bych projev Tomáše Chorého, který je náš exekutor číslo jedna a přenechal mu penaltu, to bylo hezké gesto,“ potěšilo zkušeného trenéra.

„Choras se mě ptal, jestli chci jít kopat. Pak jen řekl, že podrží balon, aby mě nerozptylovali protihráči,“ doplnil Pavel Šulc. „Děkuju, že mi penaltu nechal,“ usmál se plzeňský záložník, který těží hodně právě ze spolupráce s vytáhlým forvardem Tomášem Chorým.

„Sedí jim to spolu,“ pokýval hlavou trenér Koubek s tím, že Šulce pozorně sledoval, už když trénoval Hradec Králové. „On nebyl žádný vyhlášený šutér. Ale u něho to byla i otázka, dát mu místo v systému, najít mu roli. Vždycky jsem ho považoval za hráče, který potřebuje volnost v tom střední prostoru. Navíc zraje každým zápasem, už je to zkušenější hráč, má desítky startů v lize,“ poodhalil zkušený kouč příčiny Šulcova střeleckého probuzení.

Slova o rostoucím sebevědomí pak potvrdil i samotný fotbalista, když popisoval situaci před svým třetím gólem, který dával do prázdné branky po sólu z poloviny hřiště. „Už při trestňáku Slovácka jsem křičel na Jedlu (brankář Jedlička), ať to chytí a vykopne co nejdál. Dal to na Cheicka (Souaré), který balon posunul na mě. Já jsem si ho postrčil hlavou, pak jsem skoro zakopl, ale naštěstí to dopadlo,“ usmíval se po utkání.

To trenér Koubek přiznal, že uvažoval i o tom, že by mladého záložníka stáhl vzhledem k náročnému programu ze hřiště dříve, protože už ve středu čeká plzeňské fotbalisty v lize Slavia, pak mají ještě doma Ostravu a dva zápasy se Spartu. „Do konce ligy je čtrnáct dnů a my máme ještě čtyři zápasy. Ale Pavel už ve chvílí, kdy jsme hráli Evropu dokázal, že má skvělou kondici. Takže u něho spíš hrozí zranění, než že bych ho rotoval kvůli vyčerpání,“ dodal kouč Viktorie s tím, že před finále MOL Cupu se Spartou to ale může být jinak.

A právě to je meta, ke které se upíná i Pavel Šulc. Na korunu pro krále střelců FORTUNA:LIGY zatím příliš nemyslí. „Já jsem vůbec rád, že nějaký gól dám. Být králem střelců není úplně můj cíl. Ještě hrajeme finále poháru, to je pro mě daleko důležitější,“ potvrdil záložník Viktorie, že i on bere především týmový úspěch.

A nemá trenér Miroslav Koubek obavy, že vzhledem k rostoucímu střeleckému apetitu o mladého záložníka, který si stále hlasitěji říká o nominaci na letošního Euro v Německu, v létě přijde?

„Už jsem to jednou říkal, v Plzni je to s odchody nastavené tak, že se budou řešit jen v případě nabídky z top pěti elitních evropských lig. A když někdo takový přijde, podám Pavlovi ruku a budu mu blahopřát,“ usmál se kouč Viktorie. Fanoušci si jistě přejí, aby jejich miláček ještě nějaký čas v Plzni zůstal. „Lidi ho mají rádi, je to veliká sympatie k hráči. Nazval bych to fotbalovou láskou,“ dodal Miroslav Koubek.