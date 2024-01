Z očekávaného přestupu fotbalového útočníka Viktorie Plzeň Rafia Durosinmiho do bundesligového Eintrachtu Frankfurt nic nebude. Podle německého deníku Bild jednání o transferu ztroskotala kvůli zdravotní prohlídce nigerijského hráče.

Rafiu Durosinmi v dresu Viktorie Plzeň. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Při povinné lékařské prohlídce došlo k nesrovnalostem, které zapříčinily, že Eintracht přestup zastavil,“ píše Bild s tím, že hlavním problémem nebyl přetržený zkřížený vaz v koleně z října, ale nejspíše Durosinmiho kotník.

„Přestupové spekulace nebudeme komentovat. Změny v kádru oznámíme v pátek, kdy odstartujeme zimní přípravu,“ uvedl pro server efotbal.cz mluvčí Viktorie Plzeň Václav Hanzlík.

Ještě v prosinci se zdálo, že Viktoria a Eintracht oznámí dohodu, ladily se detaily, Durosinmi si s Frankfurtem plácl a mezi svátky odjel do Německa na zdravotní prohlídku. Jedenadvacetiletý Nigerijec měl podepsat ve Frankfurtu smlouvu do roku 2028 a Eintracht by Plzni zaplatil za 192 centimetrů vysokého útočníka zhruba devět milionů eur.

Vedení německého klubu bylo přesvědčeno, že Durosinmi bude skvělou posilou a dokáže se prosadit v bundeslize. To platilo až do zmíněné lékařské prohlídky. Bild píše, že Frankfurt musí rychle hledat jiného útočníka.

Mladý forvard Viktorie se zranil na konci října v zápase v Liberci po nešťastné srážce s brankářem Mariánem Tvrdoněm. Durosinmi podstoupil operaci kolena a do konce podzimu už nenastoupil. Hrát by měl v průběhu jarní části sezony.

Než se zranil, dal Rafiu Durosinmi v probíhající sezoně FORTUNA:LIGY šest gólů a další tři branky přidal v předkolech Konferenční ligy.

