Nigerijský fotbalista má totiž stále pouze individuální tréninkový plán, zatím pouze posiluje. Z Německa, kde byl na konci roku, už se vrátil zpátky do Plzně.

Potvrzeno. Gólman Staněk jde do Slavie, přichází dva mladí záložníci

Otázka je, jak se bude celá kauza vyvíjet dál, Frankfurt o něho údajně dál stojí, ale chtěl snížit přestupovou sumu, která se mohla vyšplhat až na deset milionů eur. S tím zase nesouhlasí vedení plzeňské Viktorie, zatím tedy figuruje na seznamu jejích hráčů pro přípravu.

Frankfurt potřeboval útočníka, který by mohl okamžitě naskočit do hry. Klubu se stále nepovedlo zacelit mezeru po letním odchodu francouzského útočníka Kolo Muaniho do PSG.

Durosinmi, jenž vstřelil v probíhající sezoně FORTUNA:LIGY šest gólů a další tři branky přidal v předkolech Konferenční ligy, byl pro Frankfurt první volbou.

1/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 2/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 3/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 4/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 5/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 6/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 7/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 8/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 9/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 10/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 11/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 12/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 13/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 14/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 15/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 16/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl. 17/17 Zdroj: Jindřich Schovanec Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi vstřelil ve středu na Spartě první ligový gól v dresu Viktorie Plzeň, ale po porážce 1:2 z něho velkou radost neměl.

Navzdory svému zranění, které si přivodil na konci října v zápase v Liberci po nešťastné srážce s brankářem Mariánem Tvrdoněm. Pak Durosinmi podstoupil operaci kolena a do konce podzimu už chyběl. Hrát by měl až v průběhu jarní části sezony. A na tom se právě jeho přestup do Německa zadrhl.

Fotbalová Viktoria oznámila první posily, další budou následovat

Je však možné, že Rafiu Durosinmi v zimě přece přestoupí, Frankfurt nebyl jediným zájemcem o jeho služby. Jeho manažer zůstává v kontaktu s anglickým Wolverhamptonem, poptával se i další německý klub Wolfsburg.

Nebo ještě Eintracht přistoupí na původně domluvenou cenu?