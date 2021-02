Osmadvacetiletý obránce se na hřiště dostal ve 46. minutě, kdy vystřídal Šimona Faltu. „Mám radost, že jsem konečně nastoupil v soutěžním utkání. Po tak dlouhé pauze je to pro mě obrovské štěstí. Doufám, že noha bude držet, zdraví mi bude přát a že za Plzeň odehraju spoustu zápasů,“ přeje si Matěj Hybš.

Odchovanec pražské Sparty asistoval u gólu na 6:0 Beauguelovi. „Škoda, že Šulcík neproměnil hlavičku, abych měl dvě nahrávky. Nicméně je jedno, kdo dá góly a asistuje. Hlavní je to, že jsme ve vápně v hodně lidech, doufám, že to přeneseme do zápasu v Boleslavi,“ řekl Hybš.

Postup do osmifinále je pro Viktorii splněným cílem. „Nejde jen o výsledek 7:0, protože tyto zápasy nejsou ideální pro favorita. Také předvedená hra byla solidní, nechtěli jsme nic podcenit, chtěli se držet našich principů, což se povedlo,“ tvrdil krajní bek Plzně.

Podle Hybše je důležité mít i radost ze hry. „Takže 7:0 je nádherné, protože efektivita je také důležitá, ale ještě lepší je to, že jsme si zahráli s chutí, že tam byla radost a plnili jsme naše principy,“ tvrdil.

Jak vstřebával mrazivé odpolední počasí osm stupňů pod nulou? „Na hřišti to bylo lepší než na lavičce. Od 20., 25. minuty to bylo ne peklo, mrzli jsme. Ale už v v první půli jsem se začal rozcvičovat a hýbat se, protože jsem měl jít do hry. Takže to už bylo dobré a na hřišti už zimu nevnímáte,“ popsal Hybš.

Po zranění naplno trénuje dva týdny. Mužstvo střídá umělou s přírodní trávou. „Na umělce to není úplně ideální, nicméně noha drží, což je nejdůležitější. Samozřejmě že návraty po delší pauze bývají těžké. Když si to ale člověk srovná v hlavě, tak v partě, kterou v Plzni máme, každý den na tréninku a v kabině, na to zapomenete. Fyzioterapeuti se o mě skvěle starají a noha je v cajku. Doufám, že bude držet a že dostanu co nejvíce příležitostí v zápasech. Bude to však jen na mně, jak budu pracovat v tréninku,“ uvědomuje si Matěj Hybš.

MOL Cup 2021

Jistí osmifinalisté

VIKTORIA PLZEŇ

Slavia Praha

Sparta Praha

1. FC Slovácko

Sigma Olomouc

Dynamo České Budějovice

Bohemians 1905

FK Teplice

FK Mladá Boleslav

Zbrojovka Brno

FC Hradec Králové

FC Sellier&BellotVlašim

Slavia Karlovy Vary

Slovan Liberec

Zbývá sehrát:

Líšeň – Jablonec (neurčeno)

Třinec – Ostrava (23. února)