„Jsem velmi rád, že se nám po intenzivním jednání podařilo vše uzavřít ještě před Vánoci a můžeme fanouškům i veřejnosti představit nového trenéra Viktorie Plzeň, kterým bude Adrián Guľa,“ uvedl na klubovém webu generální manažer klubu Adolf Šádek.

Čtyřiačtyřicetiletý Adrian Guľa podepsal s klubem kontrakt na dva půl roku a týmu se ujme 6. ledna na startu zimní přípravy. „Těším se na novou výzvu i na skvělou atmosféru v Doosan Areně. V minulosti jsem viděl několik zápasů Viktorky a fanoušci byli vždy vynikající. Budeme jim chtít dělat co nejvíce radosti,“ řekl nový trenér plzeňské Viktorie.

Adrián Guľa začal s trénováním již ve 34 letech. Trenčín dovedl k postupu do nejvyšší soutěže, v sezoně 2016/2017 získal mistrovský titul se Žilinou, kdy se stal i slovenským Trenérem sezony. Zahrál si s klubem evropské poháry a od roku 2018 vedl národní tým Slovenska do 21 let.

„Jeho práci jsme sledovali delší dobu a musím přiznat, že se nám velmi zamlouvala. Po odchodu Pavla Vrby pro nás tedy bylo jeho získání jasnou prioritou a jsem rád, že jsme se v poměrně krátké době domluvili na spolupráci,“ dodal k angažování slovenského trenéra Adolf Šádek.

„Adriánovi přeji, aby se mu ve Viktorii dařilo a rovněž se těším na spolupráci,“ přidal prezident klubu Tomáš Paclík.

Intenzivní jednání probíhala v uplynulých hodinách nejenom s novým trenérem, ale i Slovenským fotbalovým svazem, neboť Adrián Guľa byl trenérem slovenského národního týmu do 21 let.

Vánoční svátky stráví nový plzeňský kouč doma na Slovensku a částečně i v zahraničí, již nyní však v hlavě přemýšlí nad startem přípravy. „Přiznávám, že mám plnou hlavu fotbalu a společně s vedením i mými asistenty intenzivně řešíme vše tak, abychom byli na začátku ledna stoprocentně nachystáni a mohli začít naplno pracovat,“ uzavřel Adrián Guľa.

Společně s ním přichází i noví členové realizačního týmu. Konkrétně jde o asistenta Mariána Zimena, videoanalytika a hráčského skauta Ladislava Kubalíka a kondičního specialistu Martina Kojnoka. Součástí trenérského štábu zůstane jako asistent Marek Bakoš a nově Matúš Kozáčik, který bude mít na starosti brankáře Viktorie.