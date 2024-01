Nebývale rušno bylo v plzeňské Viktorii první den zimní přípravy. Klub oznámil hned několik příchodů, naopak ho opouští brankářská jednička Jindřich Staněk. Ten přestoupil do pražské Slavie, opačným směrem putovali v pátek mladí záložníci Lukáš Červ (22 let) a Matěj Valenta (23), kteří naposledy hostovali v Liberci, resp. Slovácku. Oba hráči podepsali v Plzni smlouvy do roku 2027, včera absolvovali fyzické a zátěžové testy

Brankář Jindřich Staněk po třech letech opustil plzeňskou Viktorii. | Foto: FC Viktoria Plzeň

„Oba prokázali nesporné kvality, mají za sebou desítky ligových startů a absolvovali Euro do 21 let. Přesně zapadají do naší koncepce,“ okomentoval jejich příchod Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

„V první řadě bych chtěl říct, že to pro mě byly čtyři nádherné roky. Ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, čeho všeho dosáhneme a co všechno společně prožijeme. To navždy zůstane v mém srdci. Ale každý člověk potřebuje v životě v určitém čase novou výzvu, udělat další krok, změnu. I já se ji nyní rozhodl přijmout,“ uvedl Jindřich Staněk a přidal i osobní vzkaz směrem k viktoriánským fanouškům, se kterými měl vždy skvělý vztah.

„Přál bych si, abyste toto mé rozhodnutí přijali. To, co jsme spolu prožili, se nedá zapomenout a já na to budu vždycky rád vzpomínat. Věřím, že to budete mít stejně.“

Opačným směrem než on v pátek zamířili dva mladí záložníci Lukáš Červ a Matěj Valenta, kteří už v Plzni absolvovali zátěžové testy a v sobotu poprvé vyběhli s novými spoluhráči na trávník v tréninkovém areálu v Luční ulici.