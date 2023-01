Honzo, jak se těšíte na start jarní části ligy?

Moc. Tahle pauza byla nezvykle dlouhá, takže i příprava se nám malinko natáhla. Všichni jsme dobře připravení, odpočatí. Teď už jenom to ukázat na hřišti.

Vy jste v závěru podzimu kvůli zranění chyběl. O to víc se teď těšíte, až znovu vyběhnete na trávník?

Samozřejmě. Jsem šťastný, že jsem teď zdravý, musím to zaklepat. Začínal jsem i dřív trénovat, takže mám za sebou opravdu dlouhou přípravu. Moc se těším na ostré zápasy.

K tomu prvnímu přijede do Plzně v sobotu Hradec Králové. Jakého čekáte soupeře?

Houževnatého, nepříjemného. Nesloží se, ani když jim dáte gól, pořád hrajou to svoje. Pamatuju se, že jsme s nimi začínali jaro i před rokem. Porazili jsme je 1:0, měli jsme to jen tak tak. Ani teď to nebude nic lehkého.

Ale zase máte hezké vzpomínky na venkovní utkání s Hradcem, po kterém jste v nadstavbě slavili mistrovský titul…Samozřejmě, to bylo něco nepopsatelného. Ale teď už je další sezona. První kola po zimní pauze jsou vždycky nepříjemná. Jsme první v tabulce, ostatní soupeři nás budou chtít co nejdřív dohnat. Potřebujeme doma začít za tři body.

Souhlasíte tedy s tím, že start do jarní části ligy je důležitý, abyste se vítězně naladili do dalších zápasů?

Jasně, dýchá nám na záda Slavia, také Sparta ucítila šanci. My nesmíme ponechat nic náhodě a získat tři body. To je hlavní cíl.

Stadion je téměř vyprodaný. Co byste na závěr vzkázal fanouškům?

Jsem rád, že si i v takovém počasí udělají lidi čas a přijdou nás podpořit. Za to jim patří dík! Doufám, že nebudou odcházet zmrzlí, ale šťastní, zahřátí naším fotbalem.