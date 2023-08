Už v úterý se vydají na cestu do dalekého Kazachstánu, kde je čeká poslední soupeř na cestě do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Ve čtvrtek nastoupí v Kostanaji, ve městě, které má něco málo přes 200 tisíc obyvatel, proti domácímu Tobolu, sedmému celku právě probíhajícího ročníku kazašské ligy. Ta se hraje systémem jaro – podzim.

Egon Vůch toho v dresu plzeňské Viktorie (na snímku z utkání MOL Cupu v Tachově v září 2015) příliš neodehrál, za Tobol Kostanaj má na kontě 12 zápasů, v nichž dal tři góly. | Foto: FC Viktoria Plzeň

„Možná by nám kazachstánský soupeř mohl svědčit víc, protože budou chtít hrát trošku víc fotbal než Irové (Derry City),“ doufal plzeňský záložník Adam Vlkanova po postupu přes maltskou Gzíru United.

Tobol Kostanaj je klub, kde mají s českými fotbalisty zkušenosti. Působili tady bývalí sparťané Štěpán Kučera, Jiří Jeslínek, Ondřej Kušnír, ale také odchovanec plzeňského fotbalu Egon Vůch.

Ten má na kontě i pár zápasů v dresu Viktorie, odkud se v létě 2017 vydal právě do Tobolu Kostanaj. Do října téhož roku nastoupil za kazašský klub ke 12 zápasům, v nichž vstřelil tři branky a na závěr přidal asistenci v zápase se Šachťarem Karaganda, kde pak strávil na hostování následující sezonu. „Byl to jiný svět, ať po životní stránce, tak fotbalové. Narazil jsem na fotbalisty, kteří by tady s přehledem hráli ve Spartě nebo ve Slavii. Jsou ale tak pohodlní, že jdou za penězi a ví, že doma je nikdo za tituly honit nebude,“ vzpomínal po návratu po přátelském zápase v dresu třetiligových Domažlic proti Viktorii Plzeň v červnu 2019.

Za Jiskru hrál až do konce minulé sezony, letos v létě přestoupil do klubu SPG Pregarten z nižší rakouské ligy.

Ale ještě před Vůchem se do historie Tobolu Kostanaj zapsal jiný západočeský fotbalista Vít Turtenwald.

Odchovanec Ostrova na Karlovarsku, který hrál i třetí ligu za 1. FC Plzeň (dnešní SK Smíchov – pozn. aut.), dokonce v roce 2009 rozhodl gólem v posledním zápase o zisku prvního mistrovského titulu pro Tobol, podobný úspěch už pak tým z Kostanaje zopakoval pouze jednou (2021). S Turtenwaldem tam působil tehdy i další český fotbalista Filip Klapka.

.Tobol Kostanaj, který si skupinu evropských pohárů ještě nikdy nezahrál, tak stojí na prahu historického úspěchu. V létě už v kvalifikaci přešel přes finskou Honku Espoo a pak nečekaně vyřadil i semifinalistu minulého ročníku soutěže Basilej.

Naposledy si poradil i se severoirským Derry City, když po domácím vítězství 1:0 stejným výsledkem prohrál v Dublinu, kde soupeř hrál kvůli nevyhovujícímu stadionu svoje zápasy, ale pak měli jeho střelci pevnější nervy v penaltách (6:5).

Z českých mužstev se dosud utkal jen s Libercem v roce 2007 v dnes již neexistujícím Poháru Intertoto,

Po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře 2:0 postoupil na úkor Slovanu do 3. kola.

Jak teď rozehraje finálovou partii s plzeňskou Viktorií?