Nedávno rozhodl Lukáš Kalvach svojí brankou úvodní zápas Konferenční ligy s kosovským Ballkani (1:0), předtím skóroval i v play-off na hřišti kazašského Tobolu Kostanaj (2:1) a mohl se zapsat i do statistik ligového šlágru na Spartě.

Plzeňští fotbalisté prohráli v 10. kole FORTUNA:LIGY na hřišti pražské Sparty 1:2. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Jenže jeho gólovou střelu v nastaveném čase vyhlavičkoval z prázdné branky stoper Vitík.

Jak byste utkání zhodnotil?

Jeli jsme sem s tím, že chceme bodovat. Myslím, že to byl remízový zápas. Hrálo to nahoru dolů, mělo to dobré parametry. Jen škoda, že odjíždíme s prázdnou.

Nalomil vás gól inkasovaný už ve druhé minutě?Vždy je nepříjemné, když takhle brzo dostanete branku. Soupeř byl samozřejmě na koni, tlačil na nás. Než jsme se s tím srovnali, chvilku nám to trvalo. Je velká škoda, že když vyrovnáme, tak si pak zase necháme dát takový hloupý gól.

Bylo klíčové, že jste remízu udrželi jen minutu?

Když to skončilo 2:1, tak to byl jeden z klíčových momentů, které zápas zlomily.

Vy jste pak mohl v nastavení znovu vyrovnat. Jak jste celou tu situaci viděl?Trefil jsem to tak nějak, abych to vůbec trefil. Měl jsem to s odrazem a celkem i na dlouhou nohu. Vyšlo to skvěle, přeskočilo to gólmana. Jen škoda, že tam obránce vběhl a vyhlavičkoval to.

A vy jste prohráli po sérií 12 soutěžních vítězství. Co to s týmem udělá?

Je vidět, že Sparta udělal kus práce. V některých herních činnostech mají možná větší sebevědomí nebo jsou více sehraní. Ale nás tahle porážka určitě nesrazí. Něco jsme rozjeli a já věřím, že tohle nás zase jen posune dál. Můžeme na tom stavět.