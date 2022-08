„Co jsem tady poslouchám, že je Plzeň přežraná úspěchy. A vidíte, pořád nic. Zaslouženě jsme tam,“ doplnil dobře naladěný Jan Kopic

Honzo, byl to váš životní gól?

Určitě je to můj nejdůležitější gól, takže řadím na první místo.

Přitom padl z celkem nenápadné akce…

Byla to standardka od půlky, dá se říct jednoduchý nákop… Po tom vyrovnávacím gólu byli trošku zakřiknutí, my měli velký tlak a byla otázka času, kdy dáme druhý gól.

A byl z toho váš oblíbený výsledek 2:1. Kapitán Pernica říkal, že si ho necháte patentovat. Souhlasíte?

Trochu už se tomu smějeme. Asi to není náhoda, kéž by to tak vydrželo dál. Teď je to po tom obratu v domácím prostředí ještě malinko sladší.

Ale zápas se pro vás nevyvíjel dobře, jak vám bylo, když jste v poločase 0:1 prohrávali?

Byla to nepříjemnost, ale pořád nám zbývalo hodně času. Na začátku druhého poločasu Karabach začal strašně zdržovat, až moc. A nakonec je to vytrestalo. Zaslouženě jsme ten zápas otočili a jdeme dál.

Nevyhecovalo vás to jejich zdržování ještě víc?

Nebylo to příjemné. Měl jsem trošku strach, aby to v někom z nás nevybublalo a třeba neoslabil tým. Naštěstí jsme rychle vyrovnali. Kdyby takový stav trval déle, bylo by to čím dál tím horší. Oni by hru neměnili a kouskovali by to dál.

Vy můžete letošní postup srovnávat s tím z roku 2018, kdy jste šli do Champions League přímo jako český mistr. Jaké to je?

Teď je to o hodně větší euforie. Tohle jsme si vybojovali, museli jsme přejít přes tři předkola. Odehráli jsme šest těžkých zápasů a všechny jsme zvládli. Zaslouženě jsme tam.

Už jste přemýšlel, koho byste si nejraději přál do skupiny?

My jsme si v kabině říkali už od prvního předkola, že pojedeme do Paříže. Myslím si, že už je to úplně hotové a jedeme tam. (úsměv)