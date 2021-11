I když v minulé sezoně Plzeň skončila v tabulce nejhůře za posledních deset let, tak na zápasy s Baníkem Ostrava má příjemné vzpomínky. V Ostravě totiž vyhrála 2:0 a doma zvítězila 4:0.

Ale ani momentálně nejsou viktoriáni v komfortním rozpoložení, jak by se mohlo zdát při pohledu na tabulku. Za prvé kvůli karetním trestům budou chybět obránci Pernica, Kaša, Řezník a defenzivní záložník Kalvach. „Je to samozřejmě komplikace. Ale věděli jsme to dlouho dopředu, takže jsme se na to samozřejmě připravovali. Do toho bohužel přišla zranění, což přípravu také trochu ovlivnilo,“ ví asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Ano, další věcí jsou zranění. „Máme před sebou ještě poslední trénink, takže uvidíme, jestli se někdo ze zraněných dá dohromady. Jsou tam určité problémy, například Jindra Staněk se vrátil z reprezentace s poškozením stehenního svalu. Ale uvidíme, jak to bude vypadat po dnešním tréninku,“ naznačil v pátek dopoledne Horváth.

A za třetí Viktorii se nedaří. Třízápasová série bez vítězství začala vyřazením v osmifinále Českého poháru v Mladé Boleslavi (0:2), následovala porážka stejným výsledkem v ligovém šlágru se Slavií a před reprezentační přestávkou domácí remíza s Olomoucí. „Každé mužstvo potká v sezoně nějaká krize. Bylo by nepříjemné nevyhrávat dál a nestřílet góly, ale na to nemyslíme. Soustředíme se na to, že chceme zápas s Ostravou vyhrát a být úspěšní. Víme, jaké silné stránky Baník má, a samozřejmě se to pokusíme eliminovat a využít skulinek, které nám nabídne,“ prohlásil asistent trenéra Michala Bílka.

Horváth popsal, jak vypadal program fotbalistů Viktorie během reprezentační pauzy. „Tím, že bylo donominováno pár kluků do národního týmu, tak nás moc nebylo. Hodně jsme trénovali, chodili do posilovny a pracovali na kondici. V posledních dnech už jsme vše směrovali k zápasu na Baníku,“ uvedl Pavel Horváth.