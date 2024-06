Plzeňští fotbalisté zatím trénují bez reprezentantů, trenér Miroslav Koubek by uvítal ještě posilu do zálohy. Už v sobotu nastoupí od 10.30 hodin na hřišti nováčka ČFL SK Petřín.¶

Miroslav Koubek, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Poprvé od startu fotbalové přípravy předstoupil Miroslav Koubek, trenér plzeňské Viktorie, poprvé před novináře. Mluvil o tom, jak si o dovolené zakazuje myšlenky na fotbal, také o složení kádru, který podle něho ještě nemusí být definitivní.

„Ještě pracujeme na posílení středu hřiště,“ naznačil 72letý trenér Miroslav Koubek kudy se ubírají jeho myšlenky. V úvodu přípravy se poperou o místo mladíci (Sojka, Panoš a Deml). „Uvidíme, jak se uchytí. V zimě odešel Bucha, měl být Valenta, ale ten je zraněný, takže ve středu hřiště bychom potřebovali posílit,“ doplnil kouč Viktorie a zmínil ještě odchody Traorého a Klimenta (Olomouc).

Končit bude Řezník a Holík (Sparta Trnava), nejzajímavějšími posilami jsou zatím hradecký Daniel Vašulín a mladý Tom Slončík ze Zlína.

Máte za sebou dovolenou, dokázal jste aspoň na pár dní fotbal vypustit z hlavy?Nařídím si, že čtrnáct dnů, kdy mám zakázáno myslet na fotbal. To vypnu úplně. Pak už si dělám, čtyři pět dnů před startem, detailní plán přípravy.

Jak jste spokojený se složením kádru v úvodu přípravy?

Pokud jde o Slončíka a Vašulína, je to dostatečný přínos pro útočné pozice. Ale nemusí to být konečný stav.

Vašulín je podobný typ jako Chorý. Existuje varianta, že by po Euru odešel?

To nedokážu odpovědět. Trh nikdy nespí, ale my plánujeme, že tady Tomáš je a doplnili jsme to Vašulínem.

A co další – Šulc i Hranáč proti Portugalsku zaujali. Nemáte obavu, že pokud budou takhle dobře pokračovat, můžete o ně přijít?

Jedině bych jim přál, aby zazářili a dostali se v kariéře co nejdál. Pokud vystupují na osvětleném evropském jevišti, šanci mají. Ale pak musí přijít finanční prostředky a my je zkusíme nahradit.

Nějaká konkrétní nabídka v Plzni na někoho z nich je?

Není, mně tedy manažeři netelefonují… (úsměv)

Nakolik je pro vás komplikací, že vám reprezentanti v úvodu přípravy chybí?

Je, ale s tím se nepotýkáme jen my. Sparta a Slavia mají takových hráčů víc, takže pro nás je to komplikace matematicky nejmenší.

Co říkáte na výkony Hranáče se Šulcem v utkání proti Portugalsku?Robin (Hranáč) hrál výborně. Víme, že se nachomýtl do dvou situací, které vyústily v inkasovanou branku. Ale byl při nich absolutně bez viny. Souhlasím, že byl výborný. Už jsem mu napsal, ať se dobře vyspí a jede dál.

A co Šulc?

Bylo od začátku jasné, že to bude hodně o běhání, proto tam šel. Naběhal obrovské penzum práce, na běhání to bylo na úrovni Premier League. Splnil svůj úkol.

Vím, že je brzy po startu přípravy, ale jaké budou cíle Viktorie v sezoně?

Vždy ty nejvyšší, já jako trenér nemůžu velkohubě prohlásit, že chceme být mistři. To je nejvyšší cíl, ale já to hodnotím tak, že bude záležet hodně i na přípravě. Eurem je narušená, je to specifické. Záleží také, jak se noví hráči adaptují, v jaké formě budou hráči z nároďáku po nedostatečné přípravě. Ale my se řadíme mezi favority. Obecně je z mého pohledu zase cílem hrát o Evropu.

V Konferenční lize jste postoupili do čtvrtfinále. Láká vás prosadit se teď v Evropské lize, která je zase výš?

Ano, určitě bychom to neodmítli, záleží na losu. Evropská liga je logicky výš, protože se do ní kvalifikujete z vyšších příček, konfrontujeme se s kvalitou. Ale jsou před námi dvě překážky, v osudí budou těžké kalibry.

Viktoriáni trénují bez reprezentantů, Durosinmi rehabilituje v Belgii

Už jste se díval na možné soupeře?Přečetl jsem si jen to, co psala média. Vím, že je tam zase Servette Ženeva, to bych byl tedy rád (trpký úsměv). Ale také Trabzonspor nebo Bruggy. To je všechno, co sleduji v médiích.

Už v sobotu hrajete první přípravný zápas s plzeňským Petřínem, nováčkem ČFL. Je ten úvod důležitý hlavně pro mladé hráče, aby se ukázali?

Nemáte k dispozici reprezentanty, nejlepší hráče, takže to není o budování automatismů. Půjdeme do zápasu z plné přípravy. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím hráči vypořádají. Mají před sebou těžký program, tenhle týden je výživný týden. Budeme sledovat třeba to, kdo jak zapadne do našich systémů.