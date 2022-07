„Má to tady zmáknuté,“ usmál se na sobotním odpoledním setkání s novináři 33letý záložník Václav Pilař.

Pak vzpomínal, jak vyjížďku absolvoval poprvé před jedenácti lety. Letos se tedy vrátil do dobře známého prostředí. A stejně jako noví spoluhráči usedl v sobotním dopoledni na kolo, aby vyrazil na asi patnáctikilometrový výjezd. Od hotelu v centru Westendorfu sjeli plzeňští fotbalisté do údolí k alpské bystřině, která nedaleko odsud pramení, a pak zase vyšplhali zpátky k hotelu.

Celé to trvalo slabou hodinku, rozděleni byli na dvě party. Sobotní odpoledne měli volné, ale včera dopoledne už je zase čekal další trénink. Ostrý start sezony se nezadržitelně a blíží.

Ukazuje se, že nemůžeme sestavu až tolik točit, hlásil kouč Bílek z Alp

Někteří z viktoriánů ale ještě po obědě absolvovali mediální setkání s novináři. mezi vybranými respondenty byl i záložník Jan Sýkora, který je ve Westendorfu poprvé. „Ale Rakousko mám rád, zdejší prostředí a přírodu,“ vyznal se levonohý fotbalista. „Podmínky tady máme ideální, krásný hotel, kousek na perfektní hřiště. Je klid a můžeme přemýšlet jenom o fotbale,“ pokračoval.

A cyklistickou vložku bral jako milé zpestření tréninkové dřiny. „Odmalička jsem jezdil na kole. Pocházím z malé vesničky, tam to ani jinak nešlo. Tady v opcích to nebylo sice úplně lehké, ale jsem rád, že jsme si přípravu zpestřili,“ doplnil Sýkora, jenž je z Červeného Poříčí.

To Jan Kliment z vyjížďky na kolech až takovou radost neměl. „Na kole jsem nebyl strašně dlouhou dobu, netěšil jsem se. Ale nakonec to bylo příjemné, jeli jsme kolem řeky v krásné přírodě, takže pohoda,“ říkal vytáhlý forvard s tím, že to v něm vyvolalo vzpomínky na dětství, kdy s rodiči často podnikal výlety na kolech.

„Naši mě tahali na různé vyjížďky po Vysočině. Jezdili jsme dvacet kilometrů na Telč a zpátky, takže mám v sobě asi nějaký blok,“ trpce se pousmál Jan Kliment.

LEGENDY VIKTORIE: Švejnoha nedá na Plzeň dopustit

Ale na Alpy má i on příjemné vzpomínky, v Hippachu vstřelil 5. července 2015 v dresu německého Stuttgartu kam přestoupil po Euru do 21 let. A bylo v přípravě s Viktorií Plzeň, který bundesligový celek i díky tomu vyhrál 6:3.

A byli u toho i Klimentův kamarád Jan Kopic nebo současný plzeňský kapitán Lukáš Hejda. Teď mají všichni tři společný cíl. Dostat Plzeň do pohárů.