Zajímavý zápas to bude i pro plzeňského kouče Michala Bílka, který v Teplicích končil svoji hráčskou kariéru a krátce nato tam odstartoval i tu trenérskou, i když to původně neměl v plánu.

„Když jsem končil jako hráč, měl jsem velké problémy s kolenem. Už to nešlo dál, měl jsem fotbalu plné zuby, takže jsem vůbec nepočítal s tím, že bych mohl být trenérem,“ usmál se Michal Bílek v nedávném rozhovoru pro Deník.

„Jenže po chvilce, co jsem byl doma, mi fotbal začal chybět. Tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ popisoval svoje trenérské začátky.

Jenže v Teplicích byl záhy odvolán a odešel do Kostariky, takže se na severu Čech nemohl setkat se současným plzeňským asistentem Pavlem Horváthem, který tam v letech 2002 až 2004 působil jako hráč.

Sešli se až později ve Spartě a teď v plzeňské Viktorii.

Společně se tak vrátí do Teplic, kde prožili kus kariéry. „Ale teď už to neberu nijak speciálně. Spíš to vnímám tak, že to bude těžký zápas, protože Teplice jsou ve složité situaci,“ připomněl trenér Bílek, že se soupeř krčí na předposledním místě tabulky s pouhými pěti body.

„My máme naopak ligu dobře rozehranou a potřebujeme zůstat na špičce co nejdéle. A to nám velí chtít vyhrát i tam,“ doplnil kouč plzeňské Viktorie.

Ta v minulé sezoně vyhrála ještě s koučem Adrianem Guľou s Teplicemi doma vysoko 7:0, u nich pak jen 1:0.

V neděli se bude hrát na Stínadlech od 16 hodin.