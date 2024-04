Na každé z domácích utkání fotbalistů Viktorie Plzeň v této sezoně přišlo více než devět tisíc fanoušků, poslední dva zápasy s pražskou Spartou a švýcarským Servette Ženeva bylo dokonce zcela vyprodáno. Jako odměnu za fantastickou podporu připravil klub společněs partnery zbrusu novou viktoriánskou fanzónu, která bude mít premiéru při sobotním ligovém mači s Libercem, který v Doosan Areně začne v 15 hodin.

Fotbalová Viktoria Plzeň přichystala před sobotním ligovým zápasem s Libercem unikátní fanzónu. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Návštěva fotbalového zápasu je pro všechny fanoušky zážitkem. Na fotbal se rozhodně vyplatí vyrazit minimálně dvě hodiny před startem zápasu a užít si perfektní odpoledne s doprovodným programem,“ láká plzeňská Viktoria na svém webu na fanzónu plnou aktivit, soutěží, hudby a dobrého jídla i pití.

Na co se mohou fanoušci těšit?

BETANO SOUBOJ bude hlavní soutěží – úkolem bude nastřílet brankáři z pěti pokusů co nejvíce gólů, bude se měřit i rychlost střel. Premium Partner klubu odmění před každým utkáním nejlepšího střelce originálním podepsaným dresem FC Viktoria Plzeň a starší 18 let také kreditem 5000 Kč u společnosti Betano. Navíc se každý účastník dostane do slosování o vstupenky na EURO 2024.

GAMBRINUS MAXI ŠIPKY vás prověří v kopací technice na obří nafukovací terč. Každý, komu už bylo 18 let, bude moci vyhrát vouchery na pivo Gambrinus 10°. Ti co raději zdarma nealko, budou moci soutěžit s PEPSI hned na třech stanovištích.

FOOD & DRINK zóna, kde bude něco dobrého k jídlu a pití.