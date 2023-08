Po vysokém vítězství v předkole Evropské konferenční ligy nad maltskou Gzirou čeká plzeňskou Viktorii další ligový zápas. V neděli se představí na jihu Čech proti českobudejovickému Dynamu.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek během čtvrtečního zápasu Evropské konferenční ligy proti maltské Gzira United (4:0). | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Snadnou cestu za vítězstvím 4:0 nad maltským soupeřem Gzira United měli fotbalisté Viktorie Plzeň v úvodním utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy. K odvetě tak pojedou s pohodovým náskokem.

„Když se takhle daří, vyhraje zdravé sebevědomí a snad i pocit, že jdeme cestou, která je možná správná,“ potěšilo nového plzeňského kouče Miroslava Koubka, že konečně zažil na lavičce Viktorie snadný zápas.

Jeho tým vedl už ve 23. minutě po brankách Buchy a Durosinmiho 2:0. I dál měli viktoriáni velký tlak, ale dlouho trefovali jen brankovou konstrukci. Teprve v závěru pojistili vítězství dalšími dvěma brankami, trefili se Šulc a v nastaveném časei střídající Kopic.

„Když budu neskromný, gólů jsme mohli dát ještě víc, šancí jsme měli na ještě jednou tolik branek. Ale vážím si toho, že jsme dali čtyři góly a měli další šance. Značí to, že jsme soupeře přehrávali,“ pokračoval 71letý kouč, jenž reagoval i na dotaz o čem bude za tak jasného vítězství doma odveta na Maltě.

Šulc zůstal trpělivý. Plnil jsem, co po mně trenér chtěl, říká mladý viktorián

„Ve sportu není až do konce nikdy nic definitivní. Do odvety musíme jít s pokorou, soupeř se na nás bude chtít vytáhnout. Věříme, že to bude dobré. Je potřeba zohledňovat i český a klubový koeficient,“ potvrdil plzeňský kouč, že hodlá i na hřišti soupeře hrát na vítězství.

Ale ještě předtím myslí na nedělní ligový zápas v Českých Budějovicích (18.00). Zvlášť proto, že ve čtvrtek přišel už po čtvrt hodině o zraněného záložníka Jirku.

„Mluvil jsem s ním před chvílí, už byl na rentgenu. Naštěstí nemá nic zlomeného nebo prasklého. Ale je tam silná zhmožděnina, určitě potřebuje pár dní klidu,“ naznačil trenér Koubek.

Ve čtvrtek postavil téměř stejnou základní jedenáctku jako v neděli v lize proti Baníku. „Ale o krystalizaci sestavy bych zatím ještě nemluvil. V Budějovicích zase zkusíme postavit ty nejčerstvější hráče,“ doplnil kouč Viktorie, že změny budou.

Fotbalisté plzeňské Viktorie si povezou k odvetě na Maltu pohodlný náskok

Evropské poháry teď zase střídá česká liga, fotbalisté Viktorie Plzeň se představí v neděli od 18 hodin v Českých Budějovicích, které jsou zatím bez bodu.

„I vzhledem k našemu náročnému programu, jsme i pokopaní, to bude nesmírně těžký zápas,“ nepodceňuje nic trenér Viktorie Miroslav Koubek.