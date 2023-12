První akce z bohatého programu Viktoriánského adventu přilákala v pondělí vpodvečer do plzeňského OC Olympia řadu fanoušků, kteří si přišli pro podpisy Milana Havla a slovenského reprezentanta Erika Jirky.

Autogramiáda plzeňských fotbalistů Erika Jirky a Milana Havla v OC Olympia. V pátek budou Vánoce s Viktorkou. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Milan patří mezi moje nejoblíbenější fotbalisty. Přeju mu, aby se brzy uzdravil a mohl jsem ho vidět zase na hřišti,“ říkal 48letý Pavel z Nýřan, který chtěl primárně podpis plzeňského obránce Milana Havla.

I ten sám se těší až zase vyběhne na trávník, zatím kvůli rekonvalescenci po operaci achilovky může spoluhráčům jen držet palce.

„Tím, že jsem teď nemohl hrát se o to víc těším na jaro,“ prohlásil Milan Havel, který má radost, že Viktoria postoupila do vyřazovací části Konferenční ligy.

Viktoriánský advent začne autogramiádou, těšte se i na tradiční Vánoce

„Už jsem tady v Plzni jednou poháry i na jaře zažil. Určitě na nás čeká kvalitní klub, nádherný stadion. Je to něco úžasného,“ rozplýval se 29letý fotbalista, který si akci s fanoušky užíval.

„Uvidíme, jak to bude dál. Ale myslím, že už teď je to obrovský úspěch, který asi ani nikdo nečekal,“ doplnil ho parťák Erik Jirka s dovětkem, že se na veřejných akcích pro fanoušky cítí poněkud rozpačitě. „Já jsem radši někde v ústraní,“ přiznal se slovenský reprezentant, který se také zotavuje po zranění. Ale do konce podzimu by ještě měl nastoupit.

Na další zajímavou akci se mohou fanoušci plzeňské Viktorie těšit už v pátek, kdy se na náměstí Republiky uskuteční tradiční Vánoce s Viktorkou. Na pódiu se vystřídá většina hráčů z prvoligového kádru i kompletní realizační tým. Všichni pak společně usednou k velké autogramiádě, která zpestří vánoční trhy v Plzni.

No a na závěr nebude chybět překvapení…