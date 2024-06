S trenérem Miroslavem Koubkem se dobře znají ze dvou sezon společného působení v Hradci Králové. Teď se jejich cesty po roce protnou znovu, plzeňská Viktoria oznámila, že podepsala tříletý kontrakt se 26letým Danielem Vašulínem.

Daniel Vašulín je novou tváří v Plzeňské Viktorii. | Foto: Deník/Vladimír Machek

„Jde o silového útočníka s velmi dobrou koncovkou, navíc je na tom dobře i po běžecké a herní stránce. Ve stále ještě mladém věku je to zajímavý hráč, u něhož vidím prostor pro výkonnostní akceleraci. Určitě má potenciál,“ uvedl na adresu čerstvé posily 71letý plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Vašulín by měl zacelit mezeru v plzeňském útoku po odchodu Jana Klimenta, kterému skončila smlouva a zamířil do Olomouce. Zdaleka však nemusí jít o poslední novou tvář v ofenzivě Viktorie, víc bude jasné na pondělním startu přípravy.

„Pro mě osobně je Viktorka obrovská výzva. Už se těším, až to všechno příští týden vypukne. Jak znám trenéra, příprava bude určitě náročná, ale přesně tak je to potřeba,“ prohlásil Daniel Vašulín krátce poté, co v Plzni absolvoval zdravotní testy a podepsal tříletou smlouvy.

„Věřím, že se na sezonu skvěle připravíme. A taky se těším na fanoušky, v Doosan Areně jsem zažil vždycky skvělou atmosféru,“ zavzpomínal na časy, kdy jezdil do Štruncových sadů s Hradcem Králové jako soupeř.

Velkým lákadlem je pro něho i premiéra v pohárové Evropě. „Poháry jsem ještě nehrál, pro každého hráče je to obrovské lákadlo. Budeme se chtít určitě porvat o Evropskou ligu,“ potvrdil, že se plně ztotožňuje s klubovými ambicemi.

Vašulín už je poměrně zkušený útočník, který odehrál za tři sezony v hradeckém dresu 92 zápasů, v nichž vstřelil dvacet branek.

„Daniel Vašulín je hráč, který svým somatotypem i věkem zapadá do naší koncepce. Vidíme u něj možnost dalšího fotbalového vývoje a v rámci celého sportovního úseku jsme se na něm shodli a jsme rádi, že ho můžeme nyní přivítat v našem klubu. V dresu Hradce, odkud ho velmi dobře zná i náš trenér, předváděl nadstandardní výkony a věříme, že na ně naváže právě u nás,“ dodal sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.