Co na tom, že Citizens a Bílý balet válí v Lize mistrů, lídr německé ligy zase v Evropské lize, zatímco plzeňská Viktoria řádí „jen“ v Konferenční lize, třetí nejvýznamnější klubové soutěži Evropy.

I tak je její bilance jedenácti vítězství a tří bezbrankových remíz úctyhodná.

A velkou zásluhu na ní má právě zkušený stratég Miroslav Koubek. Přitom na evropské scéně se svým klubem prezentuje vůbec poprvé v trenérské kariéře. A už teď je jisté, že zanechá významnou stopu. Bez ohledu na to, jak dopadne ve čtvrtfinále Konferenční ligy s italskou Fiorentinou.

Samotný kouč po postupu přes Servette Ženeva mluvil o tom, že to dává na stejnou úroveň jako mistrovský titul, který s Plzní získal v roce 2015. Teď se podílí na obnově mužstva a získává respekt i na mezinárodní scéně.

„Šanci dostala mladší generace, ti kluci jsou hladoví. To nám dává sílu. Je to dobrá parta, která kvalitně trénuje, sama si kontroluje a nastavuje atmosféru v týmu. Nemáme žádné střety a je tady skvělé klima,“ pochvaloval si Koubek. A když měl vypíchnout jeden atribut postupu do čtvrtfinále, měl hned jasno. „Hlavní příčina je v obrovské morálce celého mužstva,“ prohlásil kouč.

A připomněl, že cesta mezi osm nejlepších týmů Konferenční ligy nebyla jednoduchá. Vzpomněl hned úvodní předkolo, v němž Viktoria postoupila přes kosovskou Dritu až gólem z penalty v poslední minutě nastavení.

„Zápas v Kosovu jsme neměli pod kontrolou, ale když jsme to zlomili, začali jsme se rozjíždět,“ uznal kouč Plzně.

Pak jeho tým zdolal v kvalifikaci ještě maltskou Gziru a Tobol Kostanaj z Kazachstánu. Základní skupinou, v níž bylo ještě Dinamo Záhřeb, kazašská Astana a kosovské Ballkani, prošli plzeňští fotbalisté bez ztráty bodu.

„Každým úspěšným krokem sílilo naše sebevědomí. Měli jsme velmi náročné mise, dvakrát jsme letěli do Kazachstánu, šlo o složité cestování,“ popisoval trenér Miroslav Koubek.

A v osmifinále je nezastavilo ani švýcarské Servette Ženeva.Teď už je před viktoriány další výzva.

Ve čtvrtek 11. dubna (18.45) přijede do Štruncových sadů ACF Fiorentina, finalista posledního ročníku Konferenční ligy a momentálně osmý tým italské ligy, s českým reprezentantem Antonínem Barákem v sestavě.

Jen tak mimochodem, ani Fiorentina v Evropě příliš neprohrává. Naposledy se jí to v této sezoně „povedlo“ 24. srpna v úvodním zápase kvalifikace na hřišti vídeňského Rapidu (0:1), který ale pak doma porazila 2:0 a postoupila do základní skupiny.

V ní si připsala tři vítězství a stejný počet proher. V osmifinále přešla přes Maccabi Haifa, když po vítězství 4:3 venku doma remizovala 1:1.