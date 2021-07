Trenér Michal Bílek před odpoledním tréninkem na online tiskové konferenci okomentoval konec Davida Limberského v Plzni i to, že Zdeněk Ondrášek a Radim Řezník dostali od klubu svolení hledat si nové angažmá i případný odchod kapitána Jakuba Brabce.

Jen spekulace ohledně změny majitele Viktorie Plzeň komentovat nechtěl.

Asi největší událostí letní přestávky byl konec Davida Limberského v Plzni. Co na jeho rozhodnutí říkáte?

David už byl v kádru, když jsem tady před dlouhými roky trénoval poprvé, pak jsem si ho vzal do Sparty, hrál pode mnou i v nároďáku. Měl úžasnou kariéru, ale rozhodl se ji ukončit na vrcholové úrovni, je potřeba to respektovat a poděkovat mu. Klobouk dolů před tím, co dokázal nejen pro Plzeň.

Klub se také rozhodl, že neprodlouží spolupráci s útočníkem Zdeňkem Ondráškem. Proč se tak stalo?

Vrací se Tomáš Chorý, který byl na hostování, měli bychom tři typově podobné útočníky. Proto jsme se rozhodli, že si Zdeněk může hledat nové angažmá.

Znamená to, že nenaplnil vaše očekávání během relativně krátké spolupráce?

Od útočníků se očekávají góly. Zdeněk měl dobrý začátek angažmá v Plzni, ale potom se před něho dostal Beauguel, který chytil šanci. Kobra (Ondrášek) nenastupoval pravidelně, bylo to pro něho těžké. Myslím, že tohle je pro obě strany nejlepší varianta.

V klubu končí i Radim Řezník, který v Plzni strávil deset let, byl u největších úspěchů. Bylo to těžké rozhodnutí?

Je to další hráč, který tady zanechal výraznou stopu, odvedl pro Plzeň dobrou práci. Podobně jako Limba. Ale nadešel čas ke změnám. Je to stejné jako u Kobry, hledá si angažmá.

I tak se mi zdá kádr poměrně široký, takže se asi dají ještě čekat odchody. Ale směrem dovnitř už je uzavřený?

Je pravda, že kádr je široký, máme tady 33 hráčů, někteří se vrátili z hostování. Deset, čtrnáct dnů budeme pracovat v tomhle počtu a potom ho zúžíme, aby do Rakouska odjel užší kádr.

Máte představu kolik by měl mít hráčů?

Dvacet plus tři brankáři.

A co se týče těch příchodů?

Jestli nastanou ještě nějaké změny, to teď nemůžu s jistotou říct. Ale určitě už se nedají čekat velké příchody.

Může být mezi odchody i kapitán Jakub Brabec. Jeho manažer Ondrej Chovanec se během jara netajil tím, že by v létě rád změnil dres. Nebo s ním počítáte do týmu?

Ve hře jsou obě varianty. Uvidíme, co se stane v nejbližších dnech. Pokud na něho přijde zajímavá nabídka ze zahraničí, Viktorka asi bude jednat. Pokud se tak nestane, dál s ním počítáme.

Úplně novými tvářemi v týmu jsou Mosquera a Pachlopník. Co byste řekl na jejich adresu?

Mosquera prokazuje už delší čas vysokou výkonnost. Je to velmi nebezpečný hráč směrem dopředu, je rychlý, důrazný, hraje dobře hlavou. O něho jsme hodně stáli. Ondra Pachlopník je zase perspektivní kluk, nabitý energií. Chce se tady prosadit a já věřím, že se mu to podaří. Je to hráč do budoucnosti.

Na jaký post počítáte s Mosquerou?

Je to lajnový hráč, většinou z levé strany. na téhle pozici by se měl prosadit, ale může hrát i zprava.

Do přípravy se zapojila také řada hráčů vracejících se z hostování. Kdo z nich má největší šanci?

Je těžké teď říkat, jaká bude situace za tři týdny. Ale Luděk Pernica by měl zvýšit konkurenci na postu stopera, Michal Hlavatý odváděl velmi dobrou práci v Pardubicích. Pak tam jsou mladíci.

Čtyři z nich (Tvrdoň, Alexandr, Kříž, Ndiaye) přichází dokonce z druhé ligy. Jakou mají šanci udržet se v kádru?

Uvidíme, jak se budou prosazovat v přípravě, šanci určitě dostanou. U nich je to spíš o perspektivě, možná budeme chtít, aby někde pravidelně nastupovali. Jsou to mladí kluci, potřebují hrát.

Vedle FORTUNA:LIGY vás v létě čeká i kvalifikce o evropské poháry. Co z toho preferujete?

Nemůžeme dělat žádné rozdíly, na obě soutěže se musíme připravit zodpovědně. Do všech zápasů půjdeme naplno. Chceme postoupit do skupiny Konferenční ligy, ale nemůžeme si dovolit zaváhat ani hned v úvodu ligy.