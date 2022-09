Jenže po postupu do Ligy mistrů na něho zacílila plzeňská Viktoria a teď klub oznámil, že se jí 27letý ofenzivní záložník Adam Vlkanova upsal na tři roky.

Přestupovou částku se oba kluby rozhodly nezveřejňovat. Ale podle informací Deníku se jedná o sumu kolem deseti milionů. Do Hradce Králové navíc odchází na hostování stoper Filip Čihák a slovenský ofenzivní fotbalista Matej Trusa.

„Co je víc, než přijít do klubu, který vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů. Je to nádhera a já moc doufám, že budu platný pro tým,“ prohlásil krátce po přestupu Adam Vlkanova a už pózoval v Doosan Areně s číslem 86 na dresu ve společnosti sportovního ředitele klubu Daniela Koláře.

Šádek: Klub je na několik let zajištěný. I tak dál hledá investora či majitele

„Jsem rád, že se podařilo vše uzavřít a můžeme Adama přivítat v našem klubu. Přesvědčil nás svými výkony a přeji mu, aby na ně navázal a stal se důležitým členem týmu, předpoklady pro to určitě má,“ okomentoval transfer Daniel Kolář.

Vlkanova je královohradeckým odchovancem, v dresu „Votroků“ strávil většinu kariéry a dokonce nosil kapitánskou pásku. V české nejvyšší soutěži odehrál 54 zápasů, v nichž vstřelil deset branek. Nedávno si odbyl i premiéru v české reprezentaci, když nastoupil do druhého poločasu Ligy národů proti Portugalsku.

Opačným směrem než Vlkanova putují dva mladící z viktoriánského kádru Matej Trusa a Filip Čihák, kteří tak budou mít na východě Čech větší prostor nasbírat prvoligové starty. „Hradec je velmi kvalitní mužstvo s velice zkušeným trenérem. Oba tam určitě dostanou šanci zabojovat o větší herní vytížení, kterému se jim v úvodu sezony u nás nedostávalo,“ vysvětloval jejich odchod sportovní ředitel plzeňské Viktorie.

„Filip i Matej jsou velmi perspektivní fotbalisté. My budeme jejich výkonnost samozřejmě pečlivě sledovat a držíme oběma palce, aby se v novém prostředí co nejrychleji adaptovali a prosadili,“ doplnil Daniel Kolář.

Do Viktorie vstupuje Betano, ale Šádek dál jedná o prodeji klubu

Jak už avizoval na úterní tiskové konferenci Adolf Šádek, majitel FC Viktorie Plzeň, příchodem Adama Vlkanovy končí pohyb hráčů směrem dovnitř klubu.

Je však velmi pravděpodobné, že do konce přestupového období by mohl kádr mistrovského celku ještě někdo opustit. Spekuluje se o možných odchodech zkušených hráčů Filipa Kaši (Jablonec) a Aleš Čermáka (Baníka Ostrava). Uvidíme, co přinesou nejbližší dny.