„Nesehráli jsme špatné utkání, ale nemáme žádný bod, takže jsme samozřejmě zklamaní,“ říkal v televizním rozhovoru i plzeňský kouč Michal Bílek, jenž postavil poprvé od začátku Vydru, ale ani to úspěch nepřineslo. „Nemyslím si, že bylo to utkání, abychom ho prohráli 0:2,“ poněkud překvapil kouč Viktorie pokračováním v hodnocení zápasu.

Ze hry jeho svěřenců jako by se vytratilo sebevědomí, chybí tomu nápad a chvílemi i větší nasazení. Největší šance se viktoriáni vytvořili až za stavu 0:2. První půle byla z jejich strany prakticky bez šancí. Naopak Slovácko šlo ve 26. minutě do vedení. Explzeňský Petržela střílel z otočky jen do spoluhráče Vechety, ale míč se odrazil přímo proti noze Daníčka a ten ho přímo z voleje napálil přesně k tyči, gólman Staněk neměl šanci zasáhnout – 1:0.

Ve druhé půli se hosté zlepšili, ale Sýkorovu střelu zblokoval Reinberk. A když v 63. minutě zaskočil Petržela střelu na bližší tyč gólman Viktorie, bylo s plzeňskými nadějemi na bodový zisk zle. V 71. minutě mířil střídající Jirka mimo tyče branky Slovácka. V samotném závěru pak sice Chorý dostal míč, ale předtím zahrál rukou. Viktoriáni tak poprvé na jaře nevstřelili ani gól. A nemají tedy ani bod. „Ve druhé půli jsme tam i my měli dost šancí. Ale pokud nedáme branku, nemůžeme myslet na body,“ dokončil hodnocení kouč Bílek.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve šlágru 20. kola FORTUNA:LIGY vyzvali mistrovskou Plzeň.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

„Bylo to velmi kvalitní utkání dvou dobrých týmů. Naši hráči splnili všechny taktické pokyny, dali jsme dva krásné góly a máme tři body,“ kontroval na tiskové konferenci asistent Slovácka Josef Mucha, který při trestu hlavního trenéra Martina Svědíka tým koučoval.

Pro viktoriány je to další nepříjemná ztráta na cestě za obhajobou titulu. Navíc nepomohly ani změny v sestavě, poprvé od začátku hrál Vydra, po zranění se vrátil Sýkora a ve druhém poločase šli na trávník i další ofenzivní hráči Mosquera, Durosinmi, Jirka i Vlkanova, ale výrazné zlepšení to nepřineslo.

Přitom plzeňští fotbalisté šli po sobotním zaváhání vedoucí Slavie v Teplicích (1:1) do zápasu na Slovácku s vědomím, že se mohou posunout zpátky do čela tabulky. Po porážce ale naopak ztráta na lídra narostla na dva body, navíc se na viktoriány zezadu tlačí i pražská Sparta.

Tak trochu symbolicky pečetil vítězství Slovácka zkušený záložník Milan Petržela, v nedávné minulosti jedna z ikon Viktorie. Plzeňští fotbalisté venku prohráli poprvé od října 2021, kdy padli na Slavii 0:2.

A právě do Edenu zamíří jejich příští cesta na cizí hřiště, ale to bude až 11. března. Předtím hrají dvakrát doma – už teď v sobotu od 18 hodin s Libercem a týden na to od 15.00 s Olomoucí. „Musíme si jet stále svoji písničku, do konce je daleko,“ hledal recept jak z krize ven levonohý plzeňský fotbalista Jan Sýkora, jenž naskočil do ligy po pěti měsících.

