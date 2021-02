Ale v základní sestavě byl zase Ondrášek, teprve v 65. minutě ho střídal Beauguel. Ale oba vyšli střelecky naprázdno. Teprve pak přišel na hřiště i třetí plzeňský útočník Lukáš Matějka a právě 23letý mladík spasil viktoriány.

„Je super, že se Matějda po poháru prosadil i v lize,“ chválil Matějku i plzeňský trenér Adrian Guľa.

Nejmladší z forvardů v 86. minutě chladnokrevně hlavou uklidil do sítě centr Kayamby a zajistil tak svému celku alespoň bod.

„Jsem v Plzni doma, odmalička jsem snil o tom, že si jednou zahraju za áčko Viktorky,“ vyznal se Matějka nedávno v rozhovoru pro Deník. Vyhlášeným kanonýrem byl už v dorostu, ale potom putoval po hostováních Ústí, Domažlice a znovu Ústí, kde se stal druhým nejlepším střelcem druhé ligy a posunul se do nejvyšší soutěže. Na podzim hrál v českobudějovickém Dynamu.

V zimě se vrátil do Plzně a teď si začíná pomalu plnit svůj sen. I když v lize sbírá zatím jen minuty, naskočil do každého z pěti jarních zápasů. A v neděli se dočkal premiérové branky v dresu milované Viktorie.

„Víc bych si ho užil se třemi body,“ přiznal však Matějka v Mladé Boleslavi. Předtím ve středu dal dva góly Přepeřím v MOL Cupu. „Je to krásný pocit, jsem šťastný,“ říkal pak mladý útočník.

Stále hlasitěji se hlásí o místo v základní sestavě. „Užívám si každou minutu, co jsem tady. A věřím, že ty na hřišti budou přibývat…,“ vyprávěl Matějka.

Až dosud byl jasnou jedničkou reprezentační útočník Ondrášek, který měl impozantní nástup do české ligy. Po svém návratu z Dallasu loni v září skóroval třikrát v prvních čtyřech zápasech.

Jenže pak se střelecky zadrhl, další gól si připsal až letos 31. ledna v Ostravě.

„Já to nepočítám,“ reagoval po zápase Ondrášek na dotaz, co říká na to, že se trefil po devítizápasovém střeleckém půstu, který utnul právě v Ostravě. V dalších dvou utkáních – doma s Libercem (0:2) i teď v Mladé Boleslavi (2:2) – zůstal zase bez gólu.

„Ale Kobra (Ondrášek) odvedl v Boleslavi velmi slušnou práci. Pro nás je podstatné, aby hrotový útočník pracoval pro mužstvo, on to zvládl,“ říkal i tak na jeho adresu kouč Adrian Guľa, i když uznal, že právě slabá produktivita jeho tým sráží.

„Nejen od něho i dalších útočníků, ale také od křídelních hráčů potřebujeme lepší produktivitu,“ uvědomuje si slovenský trenér v plzeňských službách, kde viktoriány nejvíc tlačí bota.

Mimochodem Ondrášek se poprvé gólově prosadil loni 19. září na hřišti Bohemians 1905, kdy po půlhodině hry otevřel skóre, a v závěru pak Beauguel pečetil na konečných 4:1.

A právě tým z pražského Ďolíčku přijede teď v neděli k odvetě do plzeňské Doosan Areny, hraje se od 14 hodin.

Rozpomenou se útočníci Viktorie na svoje střelecké manévry a přidají další góly?