Do pro české kluby nádherné pozice se dostala plzeňská Viktoria. Úřadující český mistr se dostal do 4. předkola Ligy mistrů po dvou výhrách nad Tiraspolem 2:1. Svěřence trenéra Michala Bílka navíc čeká v přímém boji o základní skupinu Ligy mistrů a s ní spojené miliony velmi mírný soupeř – ázerbájdžánský Karabach.

Svěřenci kouče Michala Bílka do 4. předkola prošli po dvou výhrách 2:1 nad Tiraspolem. Plzeň si připíše při nejhorším 212 milionů korun za účast v přímém boji o Ligu mistrů, případný postup by přinesl 384 milionů do klubové kapsy plus další desítky milionů za desetiletý koeficient klubu. Plzeňský boss Adolf Šádek si tak může konečně vydechnout, jeho klub zase může více ekonomicky dýchat. „Víme, že situace není úplně jednoduchá a klub postup dál nutně potřeboval. Jsem rád, že jsme to zvládli. Jsem rád za kluky, protože pracují dobře. Jsem rád za klub, že nějaké peníze přijdou,“ uvedl po postupu šťastný trenér Bílek.

Bezprostředně po postupu do 4. předkola, který znamená minimálně základní skupinu Evropské ligy, Západočeši nelenili. Do Plzně putuje z Olomouce obránce Václav Jemelka, slovenský křídelník Erik Jirka a čerstvě z maďarského Ferencvároše nigerijský útočník Fortune Bassey. „Naším cílem bylo rozšířit kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy,“ liboval si po dokončení přestupu generální ředitel Plzně Adolf Šádek.

Pokud by Slavia na horké řecké půdě proti Panathinaikosu Atény prohrávala o dvě branky, nikdo by nemohl říct ani popel. Sešívané ale držel nad vodou skvělými zákroky brankář Aleš Mandous. Ten sice kapituloval v 57. minutě, Slavii ale spasil v nastaveném čase Václav Jurečka a potvrdil tak postup červenobílých do 4. předkola Evropské konferenční ligy, kde se postaví proti polské Čenstochové. „Panathinaikos ukázal obrovskou sílu, kterou má v týmu, prostředí i trenérovi. Skvěle zareagovali na průběh prvního zápasu, první půli jsme měli obrovský problém s věcmi, které si na nás připravili. Mandy (Mandous) nás skvěle podržel. Byl klíč k tomu, že jsme dostali jenom jeden gól a dokázali to dotáhnout,“ oddechl si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slávistické hráče strhla atmosféra fanatických řeckých fanoušků, ti ale občas zacházeli až za hranice pravidel, to když neustále svítili lasery do obličejů hráčů. „Je to nepříjemné. Při přímém kopu na mě svítily dva nebo tři lasery. Úplně jsem se s tím nesžil, takže doufám, že už to nikdy nezažiju,“ hodnotil brankář Slavie Aleš Mandous.

Zdaleka nejjasnější byl z pohledu českých zástupců před odvetným zápasem duel Slovácka s Fenerbahce. Svěřenci Martina Svědíka totiž na horké půdě padli 0:3 a odveta byla pouhou formalitou.Na domácím stadionu se ale prezentovalo Slovácko odvážnou hrou a s tureckým velkoklubem po brance Ondřeje Šašinky remizovalo 1:1.

Celek z Uherského Hradiště se tak propadl do 4. předkola Evropské konferenční ligy, kde budou bojovat o základní skupinu proti švédskému AIK Stockholm. „Náš cíl je probojovat se do skupiny. Takové zápasy jako proti Fenerbahce jsou pro náš tým zdrojem zkušeností, ale já si soupeře nevybírám, v play- off nebudou slabí soupeři,“ tušil už po utkání trenér Svědík.Budoucnost českého koeficientu do dalších let tak drží Slavia a Slovácko k patnáctému místu, které zaručuje účast pěti ligových mužstev v předkolech.