Co vůbec říkáte na to, že plzeňská Viktoria vede ligu?

Pro někoho to může být překvapení. Po minulé sezoně se s Plzní nepočítalo, že by měla hrát o titul. Ale vítězná mentalita v týmu je pořád znát, z hráčů ani z vedení to nevyprchalo. Já jsem tušil, že Viktorka bude hrát nahoře.

Takže vás to nepřekvapuje?

Ale to víte, že jo. Nečekal jsem, že to bude až takhle dobré. Že Plzeň na konci základní části vede ligu, je malé překvapení.

Máte představu, co za tím úspěchem vězí? Určitě to není jen o mentalitě…

Nevidím každý jejich zápas celý, ale důležité momenty si ujít nenechám. Touha vyhrávat je ve Viktorce zakořeněná, to je v Plzni dlouhodobé. A velký podíl na tom samozřejmě má současný trenérský štáb.

Mladé pušky z Plzně táhnou na Prahu. Už to cinkne?

To říkáte i navzdory tomu, že se na hlavu hlavního kouče Michala Bílka snesla v některých médiích po zápase se Slavií vlna kritiky?

Ano, se Slavií možná taktiku podřídili tomu, aby uhráli dobrý výsledek. Ale nelze to brát optikou jednoho zápasu, neviděl bych to tak dramaticky. Jen si vzpomeňte, jak drtili Spartu na jejím hřišti. Hráli dobře kompaktně, týmově, mělo to hlavu a patu. Mohli vyhrát výrazným rozdílem, ale pálili šance a nakonec to skončilo taky remízou.

Jak vidíte zápas plzeňské Viktorie v Olomouci?

Viktorka je pro mě favorit, ale žádný zápas v české lize není jednoduchý. Sigma má teď trošku problémy, ale na velká utkání se umí dobře připravit, zvlášť doma. Plzeň to bude mít těžké.

Komu vy vůbec budete v sobotu fandit?

Jsem rozpolcený. V Olomouci jsem začínal, dali mi šanci ve velkém fotbale. A teď bydlím nedaleko. Ve Viktorce jsem zažil největší úspěchy, takže budu fandit dobrému fotbalu. (úsměv) Věřím, že si to užiju.

Když jste v Plzni končil, říkal jste, že jste smířený s tím, že si na vrcholné úrovni nezahrajete. Jak to máte teď? Nechybí vám velký fotbal?

(zamyslí se) Abych řekl pravdu, tak ani ne. Samozřejmě že kdyby mi někdo řekl: vyléčím ti koleno, tak bych o návratu přemýšlel. Měl jsem fotbal rád, miloval jsem adrenalin kolem toho. Bavilo mě ukazovat, co v člověku je, zažívat týmové úspěchy. To bylo super. Ale nejsem typ člověka, co vzpomíná na minulost. Snažím se žít teď, neřeším, co bylo.

Třemošná prohrála těsně s Rokycany a utekl ji krajský titul

A jaká je současnost Tomáše Hořavy?

Snažím se být trenérem na volné noze. Mám svůj projekt, který se zabývá mentální přípravou hráčů, aby v sobě měli hodnoty, které jim pomůžou podávat dlouhodobě dobré výkony. Tomu se naplno věnuji, dělám individuální tréninky, připravuji kempy.

Fotbal si ještě zahrajete?

Jsem registrovaný za Radějov ve III. třídě na Hodonínsku. Je to vesnice, kde mám spoustu kamarádů, jsem pořád rád v kolektivu. Když mám chuť a koleno nebolí, jdu si jednou dvakrát za měsíc zahrát.