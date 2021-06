Pal byl kreativní záložník i u další šance, ale gól nepřidal. Trefili se však jeho spoluhráči Bucha s Havlem a tak z toho bylo nakonec pohodové vítězství 3:1.

Vy jste dal gól hlavou, což není vaše typické zakončení…

(usměje se) Úplně ne, takže z toho mám radost.

Zdálo se, že jste si zápas v Opavě zkušeně pohlídali a dovedli ho k jasné výhře…

Věřil jsem od začátku až do konce, že tady neklopýtneme. Myslím si, že jsme měli dost příležitostí na to, abychom ještě navýšili skóre. Je to škoda, ale pro nás je hlavně důležitá výhra.

Rozhodli jste o ní už v první půli, druhý poločas jste si už vedení hlídali?

Jo, byl to i trochu záměr. Lehce se stáhnout a chodit do rychlých brejků. Myslím, že jsme si to pohlídali a zaslouženě vyhráli.

Ale to nejpodstatnější asi je, že se vám podařilo udržet pátou příčku a tím pádem máte i šanci zahrát si Konferenčí ligu?

Přesně ta. Nebyla to úplně vydařená, takže jsme rádi aspoň za to páté místo a že jdeme do evropských pohárů.

Před startem letní přípravy vás čeká pár týdnů volna, co během nich plánujete?

Bude tam odpočinek, i nějakou dovolenou stihneme. Hlavně budu s rodinou.