Jindřich Staněk i Dominik Pavlát to z plzeňské branky dotáhli až do reprezentačních celků. Také v neděli na ně budou Viktoria i Škoda spoléhat v zápasech s Českými Budějovicemi, resp. Třincem.

Dominik Pavlát a Jindřich Staněk se fotili na plzeňském náměstí Republiky. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Oba patří na svém postu k absolutní české špičce. Gólman fotbalové Viktorie dokonce pomohl v listopadu národnímu týmu jistým výkonem v Polsku i doma proti Moldavsku k postupu na Euro 2024.

Jeho parťák z branky hokejové Škody zazářil v reprezentaci pár dnů předtím, když na Karjala Cupu při svém druhém startu vychytal čisté konto proti Švýcarsku.

Celkem logicky se tedy stali tvářemi společného projektu elitních plzeňských klubů, který vyvrcholí teď v neděli, kdy hrají Viktoria i Škoda před domácími fanoušky. Jako první půjdou do boje fotbalisté, kteří hostí od 15 hodin České Budějovice. V 18 hodin na ně navážou hokejisté zápasem s mistrovsým Třincem.

Plzeňští fotbalisté Havel s Jirkou rozdávali fanouškům podpisy

„Na obou stadionech bývá skvělá atmosféra,“ prohlásil Dominik Pavlát, který bývá často k vidění i v hledišti Doosan Areny, kde drží palce i Jindřichu Staňkovi.

Ten na oplátku chodí na zimní stadion, nejen jako fanoušek, ale je i vášnivým hokejistou. „Myslím, že na druhou ligu by si mohl Jindra troufnout,“ říkal Pavlát nedávno v hokejovém pořadu televize O2 TV.

A jak on je na tom s fotbalovými dovednostmi?

„V letní přípravě chodíme fotbal hrát a občas mě v té bráně něco trefí,“ hlásil Pavlát. To jeho parťák by do hokejové branky sice šel, ale na ledě si věří více v útoku.

Jak je pro fotbalisty Viktorie důležité mít v týmu Šulce

„Rozkleky a slidy mi moc nejdou. Ale jako hráč v poli bych šel, to mi nedělá problém,“ usmál se Staněk, který si také pochvaluje diváckou kulisu na obou stadionech.

„Oba kotle fandí vždycky naplno. Já si to užívám, ať už u nás v bráně nebo když se jdu kouknout na hokej,“ pokračoval fotbalový brankář.

Ani jeden z nich nepochází z Plzně, ale z rodných měst to do ní nemají daleko. Pavlát je z Chomutova, Staněk ze Strakonic. Možná i proto jim tak přirostla k srdci a oni se stali přáteli.

„Zpočátku jsme si občas napsali na instagramu, pak jsme asi před dvěma lety zašli na kafe, a tak to vzniklo,“ popisoval Staněk, jak se s hokejovým kolegou sblížili.

1/10 Zdroj: fcv/Martin Skála a Ondřej Pastor V pátek před nedělním zápasem s Českými Budějovicemi si plzeňští fotbalisté užili Vánoce s Viktorkou na plzeňském náměstí Republiky.

„Píšeme si skoro každý den,“ potvrdil Pavlát.

A nejde jen o obecné poznatky, často spolu zápasy i detailně rozebírají. „Posíláme si nějaký videa, rozebíráme to dost, radíme si,“ vyprávěl strážce svatyně hokejové Škody. „A když je potřeba, svoláme schůzi a probereme to osobně,“ smál se Staněk.

A že jde opravdu o velké pouto dokazují tím, že mají dres svého kolegy. „Jasně, že ho mám,“ vyhrkl gólman Viktorie. „Já ho mám dokonce vyvěšený v ložnici,“ doplnil s úsměvem Pavlát, který se pokoušel srovnat, ve které z branek je to těžší.

„Ta fotbalová je obrovská, tam bych asi pár gólů dostal. Ale každý sport má svoje, výhody i nevýhody,“ říkal hokejový brankář. „Myslím, že hokej má trochu výhodu, že tam je více střel za zápas. Asi se do toho snáz dostaneš. Ve fotbale máš třeba dvě tři situace, které musíš vyřešit,“ doplnil ho Staněk.

Zdroj: Youtube

Směrem k nedělním zápasům mají jedno společné přání. „Pro fanoušky je to ideální den. Po obědě vyrazit na fotbal, kde uděláme maximum pro výhru. Dobře se naladit a pak na hokej. Doufám, že to tam Domíno taky zamkne a oba týmy vyhrají,“ pronesl Jindřich Staněk.

„K nám přijede mistr posledních čtyř sezon z Třince. To samo o sobě je dobrá pozvánka. Už jsme je jednou doma porazili, tak proč by se to nemohlo podařit znovu?,“ položil si řečnickou otázku Pavlát a připomněl vítězství Škody z úvodu sezony. „A věřím, že i Viktorka porazí Budějovice,“ doplnil.