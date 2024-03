Hlavním tématem diskuzí před cestou k utkání osmifinále Evropské konferenční ligy, bylo to, kdo nahradí v dresu plzeňského týmu nejlepšího střelce Pavla Šulce.

Odlet fotbalistů Viktorie Plzeň k utkání osmifinále Konferenční ligy v Ženevě | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Zdroj: DeníkPlzeňští fotbalisté se budou muset v úvodním utkání osmifinále Evropské konferenční ligy s FC Servette, které bude mít ve čtvrtek na moderním Stade de Geneve výkop ve 21 hodin, obejít bez nejlepšího střelce české ligy Pavla Šulce, jenž má stop za tři žluté karty.

Právě to, kdo ho nahradí, bylo hlavním tématem diskuzí už při středečním odletu z letiště Václava Havla. „Ve hře je víc alternativ, řešíme to, v pravou chvíli se to rozhodne,“ nechtěl odkrýt karty Marek Bakoš, jeden z asistentů hlavního kouče Miroslava Koubka.

Připustil však, že absence nejlepšího ligového střelce bude komplikací. „Jeho góly nám můžou chybět, ale na druhou stranu se otevírá pozice pro další hráče, kteří mají také kvalitu,“ doplnil asistent Viktorie. Dost možná i proto naskočil do ligového zápasu s Pardubicích levonohý Jan Sýkora, jenž by mohl být jednou z variant.

Právě ze spolupráce aktivního mladíka Šulce s vytáhlým forvardem Tomášem Chorým viktoriáni v jarních zápasech FORTUNA:LIGY nejvíc těží. Ale při letošní premiéře v pohárové Evropě je čeká dosud nejsilnější soupeř. Tým ze Ženevy, švýcarského města u francouzských hranic, potvrdil na jaře vzrůstající formu nejen postupem přes bulharský Ludogorec Razgrad do osmifinále Konferenční ligy, ale také na domácí scéně.

Po výhře na hřišti prvního Young Boys Bern 1:0 využilo dalšího zaváhání lídra švýcarské ligy a po víkendu stáhl jeho náskok na jediný bod. „Rozhodně nás nečeká lehký soupeř, ale chceme se porvat o postup. Uděláme pro něj maximum,“ slíbil za plzeňskou kabinu záložník Lukáš Kalvach.

Zatímco on už je na mezinárodní zápasy dostatečně zvyklý, jeho kolega ze středu zálohy Lukáš Červ, jenž přišel v zimě společně s Matějem Valentou z pražské Slavie jako součást transferu za gólmana Jindřicha Staňka, by si mohl v Ženevě odbýt premiéru v evropských pohárech. „Na tyhle zápasy se strašně těším. Cílem je pokusit se navázat na skvělý podzim Viktorky v Evropě. Co kluci předvedli, je něco neskutečného a dostat se do další fáze by bylo fantastické,“ připojil Lukáš Červ.

Plzeňský asistent také odmítl roli favorita. „Šance vidím spíš 50 na 50," řekl na ruzyňském letišti Marek Bakoš. „Není to sice tak zvučný soupeř, ale co jsme tak sledovali, zaslouženě postoupili do této fáze. Zvládli osmifinále s Ludogorcem Razgram. Mají velmi dobře organizovaný tým, dokážou vytvořit tlak na soupeře,“ ocenil kvality Servette Ženeva. „Ale věřím, že jsme dobře připraveni,“ dodal Bakoš.

S týmeme neletěli do Ženevy dlouhodobí marodi Havel s Jirkou, Souaré a Metsoko, kteří nejsou na pohárové soupisce, ani vykartovaný Šulc.

Ale i plzeňská Viktoria zvládla základní skupinu Konferenční ligy s rekordním počtem 18 bodů a postoupila přímo do jarního osmifinále Evropské konferenční ligy. To je zatím její maximum.

V téhle fázi pohárů si už třikrát zahrála v Evropské lize, ale pokaždé pro ni byla konečnou. V roce 2013 jí vystavil stop turecký Fenerbahce, který vyhrál v Plzni 1:0 a doma mu pak stačila remíza 1:1. Předtím Viktoria přeskočila v základní skupině i slavné Atletico Madrid, dále pak portugalskou Coimbru a izraelský Hapoel Tel Aviv. A ve vyřazovací části senzačně vyřadila i Neapol (3:0, 2:0).

O rok později prošla do osmifinále po třetím místě ve skupině Ligy mistrů a skalpu Šachťaru Doněck (1:1, 2:1). Ani s Lyonem nebyla bez šance, ale dál šel favorit (1:4, 2:1). I poslední osmifinále bylo po účasti v Lize mistrů a vyřazení Partizanu Bělehrad, až Sporting Lisabon byl v prodloužení šťastnější.

Vyjde tentokrát historický postup do čtvrtfinále?