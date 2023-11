Plzeňský asistent má z Albánie titul, zažil tam i střelbu během utkání

Jestli byste mezi viktoriány našli někoho, kdo by nejvíc vítal, že byl zápas Evropské konferenční ligy mezi plzeňskými fotbalisty a kosovským FC Ballkani přeložen do Tirany, tak bezesporu Zdeněk Bečka. Jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka se tak vrátí do země, kde absolvoval svoje zahraniční angažmá.

Zdeněk Bečka spolu se Stanislavem Levým s trofejí za zisk titulu v Albánii s klubem Skenderbeu Korce. | Foto: archiv Deníku

