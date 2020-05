„Je to nejvyšší ocenění ve fotbale, takže si ho velice cením a vážím,“ řekl František Plass.

Jak byste charakterizoval svůj přínos pro fotbal?

To posuzovali ti, kteří mě navrhli. Myslím si, že za svoji snahu… Nevím, jak bych to řekl. Neumím sám sebe hodnotit, nikdy jsem se nechlubil a ani nechci.

Získával jste hodně individuálních ocenění?

Nejvíc si vážím toho, že jsem mohl hrát fotbal a že na nás chodilo hodně diváků. Při této příležitosti se mi to vrací, protože volají spoluhráči i fanoušci, podle kterých jsem si cenu zasloužil.

Jaké myšlenky vás přepadly, když jste přebíral cenu dr. Václava Jíry?

Už když jsem se dozvěděl, že budu oceněn, se mi v hlavě promítla sportovní kariéra. Když člověk zavzpomíná, tak toho bylo dost.

Nemrzí vás, že jste nedosáhl na kolektivní úspěch v podobě československého mistrovského titulu?

To víte, že by to bylo příjemnější. Ale spíš mi vadí, mrzí a jen tak nepřebolí, že jsem neodehrál více zápasů za národní mužstvo. Myslím si, že jsem v reprezentačním týmu měl být mnohem déle a odehrát více zápasů. Jenže někomu se nelíbilo to, že jsem se zachoval tak, jak jsem se zachoval, tedy že jsem zůstal doma v Plzni a nepřestoupil. Ale nedá se nic dělat, protože takhle někdy život chodí.

Máte na mysli své odmítnutí Sparty, které mělo zapříčinit neúčast na mistrovství světa 1970?

Ano. Myslím si, že to tenkrát byla nespravedlnost nejen vůči mně. Troufám si říct, že v té době bylo národní mužstvo oslabené, což ukázaly i výsledky. Místo mě jel Venca Migas. Tím nechci říct, že bychom se mnou byli mistři světa, ale byla to nespravedlnost.

Proč jste zůstával věrný Škodě Plzeň?

Bylo v tom více okolností. Byl jsem mladý, brzy ženatý, měl děti, narodil se v Plzni a měl v ní kořeny. Přirostlo mně to tu k srdci. Lidi, kteří se pohybovali kolem fotbalu ať už na ČSAD Plzeň, kde jsem začínal, tak i ve Škodovce, se ke mně chovali moc fajn. Jsem patriot a nebylo v tom nic jiného než vztah k plzeňskému prostředí.

Utkvěly vám paměti nejvíce zápasy v evropském poháru se Škodovkou proti Bayernu Mnichov a s reprezentací proti Brazílii?

Určitě. To jsou takové vrcholy. Bayern tvořili ze tří čtvrtin fotbalisté německé reprezentace. Vzpomínám si na to, že trenér Bayernu Udo Lattek se v tisku vyjádřil, že jsem hrál lépe než hráči Bayernu. No a Brazílie? Kdo se může pochlubit, že porazil mistry světa.

Kdo byl vaším oblíbeným spoluhráčem?

Bylo jich víc. Pepa Čaloun, Zdeněk Michálek, Miloš Vacín. Byla to parta, na kterou se nezapomíná.

Chodíte na zápasy současné Viktorie Plzeň?

Ano. Navštívím zhruba 75 procent zápasů.

Co říkáte na její éru v posledních deseti letech?

Získané tituly, postavení v tabulce a účast v Lize mistrů je něco úžasného nejen pro diváky. Nechci ale srážet ani ublížit současným českým hráčům, ale kvalita naší ligy není bůhvíjaká. Na nás chodilo 30 tisíc diváků, dnes chodí 15 tisíc, ale je neuvěřitelné, jak fandí. Myslím si, že dneska tleskají i za nekvalitu.