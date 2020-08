A majitelé permanentních vstupenek na sezonu 2020/2021 už ví, za jakých podmínek se na zápas dostanou. Kapacita Doosan Areny však bude, stejně jako v závěru minulého ročníku, omezena na čtvrtinu.

„Bylo to těžké rozhodnutí a v podstatě nešlo najít spravedlivou formu. Ale nechtěli jsme, aby fanoušky přišli o možnost permanentku. Všem, co si ji koupili patří velký dík. Zvlášť pak těm, kteří nevyužili desetiprocentní slevu. Je to projev solidárnosti s klubem,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi Adolf Šádek, generální manažer FC Viktoria Plzeň.

Fanoušci mohou být nejvýše v pěti oddělených sektorech a musí dodržovat rozestupy, tedy sedět ob místo i ob řadu. Z tohoto důvodu budou mít vstup na utkání umožněný pouze majitelé nových permanentek, kteří si pořídí online náhradní vstupenku zdarma.

A už teď je zřejmé, že na všechny se nedostane.

„Mrzí nás, že nemohou přijít všichni naši fanoušci, nicméně i na tuto variantu jsme dopředu upozorňovali a museli s ní počítat. Proto nelze ke vstupu využít permanentku, ale musí být vyměněna za náhradní vstupenku,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík

„Získání vstupenky se snažíme fanouškům maximálně ulehčit, nemusí nikam na pokladnu, ale vše si vyřídí pohodlně z domova online. Počet vstupenek je však omezen a vychází z aktuálně povoleného počtu osob na fotbalových utkáních,“ vysvětloval Hanzlík s tím, že výměna bude ukončena po vyčerpání maximální povolené kapacity.

Klub všem majitelům permanentních vstupenek na sezonu 2020/2021 rozeslal e-mail s podrobnými informacemi. Získat vstupenku na zápas Viktorie s Opavou lze od dnešní 11. hodiny na webu permanentka.com.