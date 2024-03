Po porážce 2:0 v Portugalsku viktoriáni dvěma góly současného asistenta Marka Bakoše smazali manko a vynutili si prodloužení. V nastaveném čase jeho první části však rozhodl hostující Battaglia, na další zvrat už Plzeň neměla. Teď stojí před dalším pokusem o historický zápis, čímž by bezesporu postup do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy byl.

V cestě však stojí Servette Ženeva, první utkání se hraje ve čtvrtek od 21 hodin, odveta pak o týden později v plzeňské Doosan Areně v 18.45.

Jak jste na úvodní zápas v Ženevě nachystaní?

Důležité je, že jsme zvládli ligový zápas v Pardubicích (3:2) a můžeme se plně koncentrovat na boj v Evropě. Těším se moc, poháry jsou speciální, mají zvláštní atmosféru. Pro každého hráče jsou svátkem.

Začínáte venku, což bývá považováno za výhodu. Víte, jaký vás čeká soupeř?Určitě těžký. Už jsme viděli nějaká jejich videa. Víme, že nedávno vyhráli na hřišti prvního Young Boys, mají svoji kvalitu. V osmifinále Konferenční ligy vyřadili bulharský Ludogorec Razgrad, nic lehkého to nebude. Vždyť jde o druhý tým švýcarské ligy. Ale my taky chceme uspět, k tomu potřebujeme v Ženevě uhrát výsledek, který by nám dával naději do domácí odvety,

Plzeň ještě nikdy nehrála čtvrtfinále v Evropě. Jak velké je to lákadlo?

Obrovské! Bylo by hezké se tam poprvé v klubové historii dostat. Ale k tomu je potřeba zvládnout dvojzápas se Servette Ženeva.

Vy už jste jedno osmifinále před šesti lety zažil. jak na souboje se Sportingem Lisabon vzpomínáte?Po porážce 0:2 v Portugalsku už to vypadalo jako mission impossible. Ale doma jsme je pak zaskočili a vymazali jejich náskok. V 90. minutě jsme pak přežili jejich penaltu (gólman Hruška ji střelci Dostovi vyrazil – pozn. aut.) a šlo se do prodloužení. Už jsem si v hlavě pomalu připravoval, že půjdu na penaltový rozstřel, ale inkasovali jsme ještě jednou. Pamatuju si, že za Sporting hrál Bruno Fernandes, co dělá teď kapitána v Manchesteru United.

A také máte zkušenost se švýcarským fotbalem, předtím jste se v základní skupině utkali s Luganem (venku 2:3, doma 4:1), vzpomínáte?

Jojo, hrálo se v Lucernu, bylo to hrozně krásné město. Ale zápas jsme tam nějak divně prohráli, zvládli ale domácí odvetu a skupinu jsme vyhráli. (byli v ní ještě rumunské FCSB a izraelský Hapoel Beer Ševa – pozn. aut.)

Ale pojďme zpátky k Ženevě, která není úplně daleko a dá se očekávat, že budete mít i početnou diváckou podporu. Nakolik jsou pro vás fanoušci důležití?Mám informace, že se jich do Ženevy chystá opravdu hodně a jsem za to samozřejmě rád. A kdo nemůže vycestovat, neměl by chybět na domácí odvetě. Podpora fanoušků bude samozřejmě potřeba a těšíme se na ni. Společně pak budeme bojovat o historické čtvrtfinále.