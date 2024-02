/ROZHOVOR/ Zdá se, že Zlín bude jeho oblíbený soupeř. Na podzim přispěl Pavel Šulc, záložník plzeňské Viktorie, dvěma góly k vysoké výhře na jeho hřišti. V sobotu večer se dvakrát prosadil i při domácím vítězství 3:0.

Plzeňský záložník Pavel Šulc a jeho vítězné gesto po vstřelení branky do sítě Zlína (3:0). | Foto: fcv/Martin Skála

„Zlín na nás nastoupil dobře, nám pomohla až změna taktiky, zvedli jsme se. Zápas rozhodly standardky, Moski (Jhon Mosquera) to nádherně trefil, pak jsme to ještě pojistili,“ říkal 23letý fotbalista Pavel Šulc, který v pozvánce na utkání se Zlínem říkal, že už by se chtěl střelecky prosadit také doma. Předchozím devět gólů ve FORTUNA:LIZE vstřelil venku.

V předzápasovém rozhovoru jste říkal, že už byste chtěl vstřelit gól i doma. Proti Zlínu jste se prosadil hned dvakrát, jaký to pocit?

Jsem rád, že se mně povedlo góly dát. Ale nejdůležitější je, že jsme to zvládli za tři body.

Zdroj: Youtube

Zdálo se, že obě branky patřily k těm snadnějším, potvrdíte to? Neměl jste strach, že při té vaší první by to mohl být ofsajd?Asi byly snazší, oba góly jsem dal z malého vápna, jen jsem nastavil nohu a doklepl to do brány. Při mém prvním gólu jsem viděl jsem, že tam je Kolda (obránce Jakub Kolář – pozn. aut.) na první tyči, takže jsem si byl téměř jistý, že nejsem v ofsajdu.

I trenér Koubek tady říkal, že jste býval označovaný za spalovače šancí. V čem vidíte největší progres?

Věnuju se střelbě. Po tréninku si přidávám a piluju zakončení. Soustředím se na každý kop, abych dal gól. A asi se mně to pak vrací.

A teď vedete tabulku střelců, co na to říkáte? Je to třeba i pro vás překvapení?

Na tohle já vůbec nekoukám. Nesoustředím se na to, že bych si před zápase říkal, že musím dát gól, abych se dotáhl na čelo. Tohle fakt vůbec neřeším. Vždycky chci, abychom vyhráli jako tým a já podal dobrý výkon.

Nedobírají si vás spoluhráči v kabině, když jste na čele tabulky střelců? Není tam nějaké hecování?(usměje se) Nene, nic takového neprobíhá. Řekl bych, že mi to kluci přejou. Jsou rádi, že dávám góly. I já chci hlavně pomáhat týmu.

Když se vám teď střelecky daří, bral byste si i penalty nebo to necháte spoluhráčům?

Nene, na penalty je útočník. U nás Choras (Tomáš Chorý) a tak to bude i dál.

Když jste zmínil Tomáše Chorého, jak se vám s ním spolupracuje?

Mně se s ním hraje skvěle. On je obrovský bojovník. Je až neuvěřitelné, co je schopný obětovat pro tým, kolik vyhraje soubojů. Já z toho jenom těžím.

Viktoria porazila Zlín, rozjetý Šulc se prostřílel do čela ligových kanonýrů

A daří se vám. Reprezentační trenér Ivan Hašek říkal, že když v lize vyletí nějaká kometa, nemá problém jí vzít na Euro. Jste připravený?Popravdě jsem ten výrok nezaznamenal. Já se soustředím jen na Viktorku, a když nominace přijde, budu rád. Musím však pokračovat v dobrých výkonech.

Už v úterý vás čeká čtvrtfinále MOL Cupu v Jablonci (18.00). Bude těžké přepnout na soutěž, v níž jste vyhlásili útok na trofej?

V lize jsme je na podzim porazili doma 3:2, bude to těžký soupeř. Jablonec se na jaře rozehrál k dobrým výkonům, vepředu jsou nebezpeční. Musíme se nachystat na sto procent, abychom podali co nejlepší výkon.