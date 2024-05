Se závěrem sezony přišla další dobrá zpráva pro fanoušky fotbalové Viktorie Plzeň, spojení klubu a společnosti Doosan Škoda Power bude pokračovat minimálně další čtyři roky. Obě strany generální partnerství potvrdily podpisem smlouvy.

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktorie Plzeň, a Youngki Lim, generální ředitel DOOSAN Škoda Power, krátce po podpisu smlouvy v rámci slavnostní akce DOOSAN Partnership Day na pražském Žofíně. | Foto: fcv

„Nesmírně si spolupráce vážíme, podpora společnosti DOOSAN Škoda Power je pro nás klíčová a troufnu si tvrdit, že oboustranně úspěšná. Má slova potvrzuje i to, že touto novou smlouvu překročíme hranici dvaceti let vzájemné podpory, což je naprosto mimořádné a jen to dokresluje vzájemné synergie,“ uvedl krátce po podpisu smlouvy v rámci slavnostní akce DOOSAN Partnership Day na pražském Žofíně předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.

„Délka spolupráce klubu s generálním partnerem je úctyhodná a i do budoucna uděláme maximum pro oboustrannou spokojenost. Myslím, že před sebou máme další výzvy a plány rozvoje klubu s velkým důrazem na výchovu mladých talentů. Těšíme se na další úspěšné společné roky,“ doplnil ho člen představenstva klubu Martin Dellenbach.

Poprvé se logo společnosti Doosan Škoda Power objevilo na viktoriánských dresech v sezoně 2005/2006, krátce nato začala úspěšná éra plzeňských fotbalistů. Prvním úspěchem byl zisk tuzemského poháru v roce 2010, následovao šest mistrovských titulů, čtyři účasti v Lize mistrů, velké bitvy s evropskými giganty Realem Madrid, Barcelonou, Bayernem či Manchesterem City, letošní historické tažení Konferenční ligou.

Nyní se spolupráce s generálním partnerem klubu, jehož název nese i stadion ve Štruncových sadech prodloužila o další čtyři roky. „Jsme rádi, že můžeme být již skoro dvacet hrdým partnerem klubu, který je jedním z nejúspěšnějších v České republice. Pevně věřím, že tímto spojením přispíváme k rozvoji sportovních aktivit pro mládež v regionu a zároveň velmi dobře propagujeme zvuk českého špičkového strojírenství nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě,“ řekl Youngki Lim, generální ředitel DOOSAN Škoda Power.

„Naši zaměstnanci jsou vášnivými fanoušky klubu a žijí úspěchy Viktorie v domácích i mezinárodních soutěžích,“ doplnil při podpisu smlouvy.