Pojďme se vydat na virtuální pouť fotbalistů plzeňské Viktorie mezi nejlepších šestnáct týmů v Evropské konferenční lize, která byla sice rekordní, ale nesla s sebou i řadu úskalí.

VÍTĚZNÉ LOUČENÍ. Na závěr skupiny porazili viktoriáni doma Astanu 3:0. Poutavé choreo fanoušků znázorňuje cestu do osmifinále. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Dvakrát museli až do Asie, venkovní zápas s kosovským Ballkani byl jen pár dnů před výkopem přeložen do albánské Tirany. Ale to všechno svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvládli a teď se můžou těšit na osmifinále se švýcarským Servette Ženeva.

Nejblíže k vyřazení byli viktoriáni paradoxně hned v jejím úvodu, kdy nejprve s kosovskou Dritou hráli doma před zraky wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové bez branek, aby se pak na strašidelném trávníku stadionu v Prištině, kde navíc po půli zhasla na poměrně dlouhou dobu světla, strachovali o postup.

1/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. 2/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. 3/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. 4/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. 5/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. 6/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. 7/7 Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz Před začátkem utkání předkola Konferenční ligy proti kosovskému FC Drita přišla pozdravit wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová.

Za ním je čtvrt hodiny před koncem nasměroval nigerijský forvard Durosinmi, ale v nastavením nejprve Krasniqi vyrovnal, ovšem pak byl vyloučen a v závěru nekonečného prodloužení rozhodl z penalty po ruce jednoho z domácích zadáků slovenský reprezentant Jirka.

„Když tam zhasla světla, chtěl jsem se vytratit ze stadionu,“ potvrdil na startu jarní části sezony Adolf Šádek, že zápas v Kosovu byl nejen pro něho nezapomenutelným zážitkem.

Nakonec ho jeho tým i se štěstím zvládl a v následujícím kole proti maltské Gziře mohl malinko vydechnout, to byl snadný postup.

Ale následovalo finále kvalifikace, v dalekém Kazachstánu, více než čtyři tisíce kilometrů od domovské Doosan Areny. V Kostanaji, kde to náramně připomínalo 70. a 80. léta v Česku, se hrálo pod dohledem stovek vojáků a policistů. Viktoriáni urvali vítězství 2:1, které v Doosan Areně pojistili výhrou 3:0.

1/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 2/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 3/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 4/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 5/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 6/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 7/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 8/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 9/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 10/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 11/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 12/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 13/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 14/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 15/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 16/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 17/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 18/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 19/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 20/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 21/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 22/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 23/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 24/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 25/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 26/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 27/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 28/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 29/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 30/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 31/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 32/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 33/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 34/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech 35/35 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Poslední zápas předkola fotbalové konferenční ligy mezi domácí FC Viktoria Plzeň a FK Tobol Kostanay z Kazachstánu na stadionu ve Štruncových sadech

A mohli se svými věrnými fanoušky začít slavit, že si po pěti letech zahrají skupinu evropských pohárů.

No a pak už přišla parádní jízda základní skupinou, v jejímž úvodu se viktoriáni vrátili do Kazachstánu, aby na umělé trávě v Astaně otočili vývoj zápasu na 2:1.

Doma si pak poradili s dalším kosovským soupeřem Ballkani (1:0) a stejnými výsledky zvládli oba souboje s chorvatským Dinamem Záhřeb, které bylo po losu pasováno za favorita skupiny.

1/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0) - vítězná radost.. 2/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0) - nástup fotbalistů na hřiště. 3/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 4/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 5/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 6/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 7/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 8/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 9/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 10/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 11/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 12/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 13/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 14/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 15/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 16/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 17/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 18/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 19/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 20/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 21/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 22/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 23/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 24/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 25/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 26/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 27/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 28/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 29/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 30/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 31/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 32/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 33/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 34/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 35/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 36/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 37/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 38/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 39/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 40/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 41/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 42/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 43/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 44/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 45/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 46/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 47/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 48/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 49/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 50/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 51/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 52/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 53/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 54/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 55/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 56/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). 57/57 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0).

A rázem bylo hotovo!

Už po čtyřech zápasech měli plzeňští fotbalisté jistou účast v osmifinále Evropské konferenční ligy. Ale nohu z plynu neubrali, zvládli odvetu s Ballkani (1:0) v albánském azylu i domácí derniéru s Astanou (3:0).

Korunovali tak skvělou jízdu pohárovou Evropou rekordním bodovým ziskem, skupinu vyhráli bez ztráty kytičky, ve 12 zápasech ztratili jediné body jen v úvodu bezbrankovou remízou s kosovskou Dritou. Jinak měli na kontě samá vítězství.

Ale, že by to bylo snadné, trenér Miroslav Koubek rezolutně odmítá. „Zkuste si letět dvakrát po sobě do Kazachstánu nebo porazit dvakrát Dinamo Záhřeb,“ reagoval kouč Viktorie na dotaz, jestli si při losu osmifinále přál podobně schůdného soupeře jako měli ve skupině.

Servette Ženava se na první pohled zdá jako soupeř k překonání. Ale staré fotbalové rčení říká, že pravda leží na hřišti. Úvodní zápas ve Švýcarsku napoví, domácí odveta vše pak dokoná…

V každém případě viktoriáni sahají po historickém úspěchu, kterým by postup do čtvrtfinále Konferenční ligy bezesporu byl.

Podaří se jim ho dokonat?