Ale i jeho elán se ve druhé půli vytratil. „Je to obrovské zklamání. Ostuda,“ těžce ze sebe soukal v rozhovoru pro klubový web 22letý viktorián Pavel Bucha.

Co se stalo, že jste ztratili vedení 2:0?

Nevím, co bych k tomu řekl. Vedeme o půli 2:0 (odmlčí se)… Chce to přidat třetí gól nebo aspoň poctivě bránit. Ale my si necháme snížit a pak už se to všechno veze. Jako by nás pohltil strach, nepadá nám to tam a je z toho takový šílený výsledek.

Přitom jste po delší době protrhli střeleckou nemohoucnost, dali jste dva góly. Věřil jste, že už zápas dotáhnete k vítězství?

Jo, to jsem věřil. Jít s takovým výsledkem do kabin… Povedlo se nám to po dlouhé době. Myslím, že každý už věřil. A pak se stane tohle. Jak jsem řekl, je to ostuda!

Vy jste dal v první půli gól, další vám neuznali, trefil jste tyčku…

Myslím, že první půle se nám povedla, měli jsme tam šance. Ale po přestávce to byl výbuch.

A už v úterý hrajete znovu, doma s Teplicemi. Je to lepší, že můžete dát výhrou aspoň trochu zapomenout?

Nic jiného nám nezbývá. Ale takhle si to říkáme každý týden… V úterý už musíme vyhrát.